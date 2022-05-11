وحش السيارات الروسية هيكسر الدنيا..سيارة لادا نيفا 2022 أسعارها في الأسواق المحلية والعالمية ومواصفات الخيالية

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سيارة لادا نيفا 2022 أسعارها في الأسواق ،جاءت سيارات لادا نيفا 2022 الوحش الروسي العملاق لتناسب الأذواق المختلفة من خلال مظهرها الذي يجمع بين الكلاسيكية والعصرية، أصدر الموديل الأول من فئة لادا نيفا في عام 1977 وهي من إنتاج شركات افتوفاز الروسية وتعرفت لادا نيفا الروسية باسم لادا برونتو 2022 وهي من سيارات الدفع الرباعي وتعد من السيارات الأكثر شهرة في السوق السعودي بين السيارات. سيارة لادا نيفا 2022 أسعارها في الأسواق مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 صممت سيارة لادا برونتو أي سيارة لادا نيفا 2022 بخيارين مختلفين للمحرك.

بخيارين مختلفين للمحرك. حيث أن الموتور الأول للسيارة تصل سعته إلى 1600 سي سي وهو محرك جيد يعمل بقوة وقدرها 114 حصان.

كما أن الموتور الثاني ذو قوة أكبر تصل إلى 168 حصان بينما تبلغ سعتها 2000 سي سي.

الموتور الأول مزود بناقل حركة يدوي أما الموتور الثاني فهو مزود بناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على ست سرعات متنوعة.

تم صناعة عجلات السيارة التي يبلغ مقاسها 15 بوصة من ماده بلاستيكية صعبة الكسر تتحمل السير على مختلف الطرقات دون أن تتضرر.

تدعم السيارة العديد من أنظمة الأمان مثل نظام الحقن الإلكتروني للفرامل بالإضافة إلى نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS.

تحتوي السيارة على خاصية تدعم التكنولوجيا الحديثة وهي خاصية أبل كار بلاي و اندرويد اوتو كما يوجد بها بلوتوث ووسادات هوائية. عيوب سيارات لادا نيفا 2022 تعتبر مقصورة السيارة ذات حجم صغير لا يمكنها من الاتساع لعدد كبير من الأفراد. الموتور الأول من السيارة مقترن بناقل حركة يدوي ويعتبر ناقل الحركة اليدوي من الإمكانيات ذات الطابع القديم التي لا ترتقي للسيارات الحديثة السيارة غير متعددة الأبواب فهي تشمل سوى بابين فقط.

ذات حجم صغير لا يمكنها من الاتساع لعدد كبير من الأفراد. الموتور الأول من السيارة مقترن بناقل حركة يدوي ويعتبر ناقل الحركة اليدوي من الإمكانيات ذات الطابع القديم التي لا ترتقي للسيارات الحديثة السيارة غير متعددة الأبواب فهي تشمل سوى بابين فقط. لا يستجيب الموتور بسرعة عند تشغيل السيارة أو إيقافها فهو يأخذ وقتا حتى يستجيب السيارة لا تتميز بالالتزام على الطرق السريعة بشكل كبير. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 في الأسواق المحلية والعالمية تباع سيارة لادا نيفا موديل 2022 في روسيا بسعر 623 ألف روبل روسي.

في روسيا بسعر 623 ألف روبل روسي. بينما بلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 36,850 ريال سعودي.

وهو سعر منخفض فهي سيارة اقتصادية في سعرها من أرخص السيارات الموجودة بالسوق السعودي.

وتباع في السوق الأمريكي بسعر يتراوح بين 8582 إلى 9735 دولار أمريكي للفئتين الأولي والثانية. عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسية هيكسر الدنيا..سيارة لادا نيفا 2022 أسعارها في الأسواق المحلية والعالمية ومواصفات الخيالية - ثقفني

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