نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة السيارات.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار عالمية في المقال التالي

تعتبر سيارة ميتسوبيشي باجيرو من السيارات القوية مفتولة العضلات وبإصدار ياباني حديث لعام ٢٠٢٢ وبأحدث التقنيات حيث انتشرت تلك السيارة بسرعة عالية في المملكة العربية السعودية والإمارات نظرًا لإمكانياتها المدهشة وعجلاتها القوية وخصوصية الأمان التي بها فهي من السيارات ذات الجيل الخامس حيث تنافس تلك السيارة العديد من السيارات القوية مثل سيارة تويوتا لاند كروزر لعام ٢٠٢٢ حيث صنعت عجلات سيارة ميتسوبيشي باجيرو خصيصًا من سبائك معدنية وسوف نوضح خلال هذا المقال المواصفات الخاصة بسيارة ميتسوبيشي باجيرو اليابانية وأسعارها المختلفة حيث وجد أن سعرها مناسب لإمكانياتها المدهشة كما سنوضح ذلك بالتفصيل. مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو تمتلك تلك السيارة مواصفات وإمكانيات مدهشة سوف نعرض أهمها خلال النقاط التالية : الفئة الأولى وتبلغ سعة المحرك لسيارة ميتسوبيشي باجيرو حوالي ٣.٥ لتر أي ما يعادل ٣٥٠٠ سي سي.

يبلغ عزم دوران تلك السيارة حوالي ٣٠٦ نيوتن لكل متر.

تمتلك تلك السيارة سرعة فائقة تميزها عن باقي السيارات حيث تصل سرعتها إلى حوالي ١٠٠ كيلو متر في الساعة.

الفئة الثانية تصل سعة المحرك لسيارة ميتسوبيشي للفئة الثانية حوالي ٣.٨ لتر أي ما يساوي ٣٨٠٠ سي سي.

يبلغ عزم دوران هذه السيارة ٣٢٩ نيوتن لكل متر.

تصل سرعتها حوالي ١٠٠ كيلو متر لكل ساعة. المواصفات الخاصة بتصميم سيارة ميتسوبيشي باجيرو تمتلك تلك السيارة شكل وطراز مميز يجذب أي مشتري وسوف نوضح تصميمها العالي والمميز خلال تلك السطور يتراوح حجم السيارة حوالي ١٩٧٠ كيلو إلى ٢١٦٠ كيلو.

تمتلك تلك السيارة مصابيح LED.

تحتوي تلك السيارة على عجلات رياضية حوالي ١٨ إنش.

تحتوي تلك السيارة على AUX.

يصل طول تلك السيارة حوالي ٤.٩٠٠ متر ويصل عرضها حوالي ١.٨٧٥ متر.

تمتلك تلك السيارة مواصفات ووسائط صوتية عالية.

تستطيع تلك السيارة التواصل عبر الهاتف المحمول بواسطة البلوتوث. أسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو تختلف أسعار ميتسوبيشي باجيرو باختلاف الفئة التابعة لها وسوف نوضح أهم الأسعار لعام ٢٠٢٢.

يصل سعر الفئة الأولى 124.740 ريال سعودي.

يصل سعر الفئة الثانية حوالي 127.890 ريال سعودي ويمكنك شراء أي من الفئتين. عمر شويل - جدة ملكة السيارات.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار عالمية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة السيارات.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار عالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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