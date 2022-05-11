الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار خيالية

قامت شركة سوزوكي مؤخراً بعرض سيارتها في الأسواق والتي لاقت أستحسان كثير من الناس وذلك لما تتمتع به من كثير من المزايا وذلك بداية من شكلها الرائع إلى جانب مميزاتها من حيث جودة تصنيعها وجودتها ونجد أنه يوجد نوعين من هذه السيارة ويختلفوا من حيث المواصفات والمزايا وتتميز السيارة بأنه يمكن استخدامها في كثير من الأمور الخاصة بالعائلة أو من الناحية الرياضية وتتميز بسهولة قيادتها وتوفير جميع وسائل الأمان داخلها وسوف نوضح أهم مميزاتها وسعرها من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا

انتشرت سيارة سوزوكي اليابانية مؤخراً في السعودية وانتشرت في الأسواق انتشاراً واسعاً وذلك لما بها من كثير من المزايا وسوف نوضح مواصفاتها من خلال النقاط التالية..

تتميز السيارة بأن لها محرك قوي جداً يكون بمثابة قوة ١١٥ حصان.

يوجد بها علبة تروس أوتوماتيكية تقوم بنقل السرعة الكبيرة إلى العجلات بشكل إوتوماتيكي.

تنتقل السيارة حوالي ١٠٠ كيلو متر في الساعة وذلك يظل على مدى سرعتها لذلك هي صالحة للسفر في أماكن بعيدة.

يترواح طول السيارة حوالي ٤,١٧٥ متر ويكون عرضها حوالي ١,٧٧ متر.

يوجد بها مساحة كبيرة للتخزين يمكن أن تتحمل حوالي ٣٧٥ لتر.

تعرف عجلاتها بمدى قوتها إلى جانب تواجد بها جنوط رياضية ذات شكل رائع ومتميز.

يوجد في الأمام إضاءة كبيرة تكون مثل إضاءة النهار وذلك يدل على قوتها.

يوجد في مراياتها إشارات ضوئية.

تكون مقابض الأبواب من لون السيارة مما يدل على شكلها المميز.

تكون السيارة قد تم تزويدها بفرامل ABS.

يوجد بها كثير من مصادر الأمان مثل الوسائد الهوائية.

في حالة وجود المنحدرات أثناء القيادة يمكن التحكم بها بكل سهولة.

سعر سيارة سوزوكي فيتارا في السعودية

قام الكثير من الأشخاص السعوديين بالبحث عن سعر السيارة وذلك بعد انتشارها بمدى متانتها وجودتها العالية وشكلها المميز وسوف نوضح سعرها من خلال النقاط التالية..