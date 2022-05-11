نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الجامد وصل.. سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي
تعتبر سيارة تويوتا تندرا لعام ٢٠٢٢ من السيارات اليابانية القوية التي انتشرت بشكل كبير بالمملكة العربية السعودية والتي تتوافر بها العديد من وسائل الأمان والسرعة الفائقة فتمتلك تلك السيارة شكل عضلي وهجومي مميز كما تستطيع تلك السيارة السير في المنحدرات والتعرجات الصعبة كما تمتلك إطارات داخلية وخارجية قوية صنعت وصممت خصيصًا في اليابان كما تمتلك تلك السيارة العديد من الإمكانيات ومحرك وعزم دوران فائق كما يعتبر سعرها مناسب لتلك المميزات وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال تلك المقال موضحًا مميزاتها و أسعارها لعام ٢٠٢٢.
مواصفات سيارة تويوتا تندرا
تعتبر سيارة تويوتا تندرا من السيارات اليابانية التي تمتلك خصائص مميزة عن باقي السيارات سوف نتناول أهم مميزاتها خلال تلك السطور
- تصل قوة المحرك لسيارة تويوتا تندرا حوالي ٦ فولت.
- تمتلك سيارة تويوتا تندرا قوة سحب عالية للغاية تصل إلى ١٢٠٠٠ رطل.
- تتميز سيارة تويوتا تندرا لعام ٢٠٢٢ بطراز قوي ومميز وشريط إضاءة قوي وعريض.
- تتميز سيارة تويوتا تندرا بالقدرة على السير في الطرق الواعرة والمنحدرات والمنزلاقات وهذا ما يميزها كثيرًا عن باقي السيارات.
- تستطيع تلك السيارة أن تحمل أكثر من ٨٧٩ وزن صافي فتعتبر حمولتها كبيرة جدًا.
- تمتلك هذه السيارة ثلاث من الفئات وتتميز الفئات الثلاثة بمحرك اتوماتيكي حديث.
- تتراوح أحجام تويوتا تندرا من حجم لأخر ما بين ١٨ بوصة إلى ٢٠ بوصة.
- تمتلك هذه السيارة نظام أمان عالي جدًا ومن أهم تلك الأنظمة نظام TRD الذي يستطيع السير في الطرق الواعرة والمنحدرات الجبلية.
- تمتلك سيارة تويوتا تندرا مكابح هوائية لصد الصدمات والحوادث.
- تحتوي هذه السيارة على نظام BBS الذي يعتبر مناسب لجميع أنواع الطرق.
أسعار سيارة تويوتا تندرا
- تتراوح أسعار سيارة تويوتا تندرا اليابانية حسب نوع الفئة الخاص بها.
- يتراوح سعر الفئة الأولى لتلك السيارة لعام 2022 هو 36 ألف و 950 دولار امريكي اي يساوي 134 ألف و845 ريال.
- ويصل سعر الفئة الثانية حوالي 36 ألف و 830 دولار امريكي أي ما يعادل 136 و 260 ريال سعودي وهذه هي الأسعار المتواجدة في الأسواق وتستطيع شراء أي من الفئتين.
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