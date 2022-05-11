الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا فورد برونكو 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

تعتبر سيارة فورد برونكو من أهم السيارات التي أشتهرت كثيراً في السعودية حيث قامت الشركة العاملة على تنفيذها ووضع جميع الإمكانيات المتميزة حيث تعرف بمدى جودتها ودقة تصنيعها وسهولة السواقة بها إلى جانب مصادر الأمان وتختلف تويوتا فورد برونكو لعام ٢٠٢٢ عن موديل عام ٢٠٢٠ ولكن تكون هذه السيارة مشابهة لموديل عام ١٩٩٦ ومن أهم مميزات هذه السيارة بأن السقف الخاص بها وأبوابها يمكن أن يتم خلعها بكل سهولة ويكون مظهرها مثل مظهر السيارات القديمة وذلك لأنها ترجع في شكلها الموديل القديم الذي صدر في عام ٩٦ وسوف نتعرف على مواصفاتها وسعرها من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة تويوتا فورد برونكو

نلاحظ إقبال الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بشرائها وذلك لأنها تتميز بكثير من المميزات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

تمتاز بجودتها ومتانتها ويرجع شكلها إلى الطراز القديم.

تتميز السيارة أيضا بخلع أبوابها وسقفها.

يوجد بها أضواء من الأمام توجد بها أطراف مصنوعة من الكروم.

تكون العجلات الخاصة بالسيارة مقاس حوالي 16 إنش.

يوجد بها شباك أمامي ذات اللون الأسود توجد به المقابض الخاصة بالمرايا.

يوجد في العجلات جنوط خاصة ذات اللون الفضي المميز.

السيارة تم تخصيصها للأراضي الصعبة والسفر في الصحاري.

السقف الخاص بها مصنوع من المعدن القوي جداً وذلك ليحمي من الصدامات في حين حدوث حادث.

خصصت السيارة للتضاريس الصعبة لذلك فأن أنتشارها في السعودية تكون من أنسب الأماكن.

العجلات الخاصة بالسيارة التي توجد في الجزء الأعلى تكون مقاسها حوالي ٣٢ إنش.

تتميز السيارة بمدى جودتها ومتانتها وأنها مصنوعة من الجلد المميز من الداخل.

يكون المحرك الخاص بها قوي جداً والذي تبلغ سعته حوالي ٢,٧ لتر.

سعر سيارة تويوتا فورد برونكو بالسعودية

هناك مقارنة كبيرة بين هذه السيارة وبين السيارات الأخرى وهناك من يقول بأن سعرها مرتفع عن المميزات التي بها وسوف نوضح سعرها من خلال النقاط التالية ..