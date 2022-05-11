نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات كيا ٢٠٢٢ في السعودية جميع الفئات في المقال التالي
أسعار سيارات كيا ٢٠٢٢ في السعودية بجميع أنواعها حيث إن هذه السيارة تعد اختيار عدد كبير جدا من عشاق السيارات والقيادة الممتعة في جميع الدول وفي المملكة العربية السُّعُودية أيضا ، وسوف يتم بناء على ذلك توضيح أسعار جميع الموديلات الحديثة لعام ٢٠٢٢ من سيارة كيا سيراتو وكيا سبورتاج وأوبتميا وغيرهم بالتفصيل.
أسعار سيارات كيا ٢٠٢٢ في السعودية
تأتي اسعار موديلات سيارة كيا في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية على النحو التالي:
- يبدأ سعر سيارة كيا سبورتاج ٢٠٢٢ إل إكس من ٩٣١٤٨ ريال سعودي.
- يبدأ سعر موديل كيا سبورتاج ٢٠٢٢ ex m1 من ١٠٥ ألف ريال سعودي.
- كما يبدأ سعر Kia Sportage M2 EX من ١١٤ ألف ريال سعودي.
- وسعر سيارة كيا سبورتاج EX 2.4 M من ١٢٣ ريال سعودي.
- ويبدأ سعر موديل سيارة Kia Sportage SX 1.6M 2022 من ١٣٢ ألف ريال سعودي.
اسعار سيارات كيا سيراتو ٢٠٢٢ في السعودية
تأتي أسعار سيارات كيا فئة سيراتو لعام ٢٠٢٢ في المملكة العربية السُّعُودية كما يلي:
- يبدأ سعر سيارة كيا سيراتو موديل L 1.6 M من ٧٥.٥ ريال سعودي.
- ويبدأ سعر السيارة Kia سيراتو LX 1.6M 2022 من 83 ألف ريال سعودي.
- يبدأ سعر سيارة كيا سيراتو LX 2.0M موديل 2022 من 86.7 ألف ريال سعودي.
- بينما يبدأ سعر سيارة كيا سيراتو إس إكس 1.6من 109 ألف ريال سعودي.
أسعار سيارات كيا اوبتيما 2022 في السعودية
يمكن اقتناء موديلات سيارة Kia Optima من سوق السيارات السعودي بالأسعار التالية:
- يبدأ سعر سيارة كيا اوبتيما إل إكس 2.0 من ٩٢.٦ ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة كيا اوبتيما EX 2.5 يبدأ من ١٢١ ألف ريال سعودي.
- أما موديل سيارة كيا اوبتيما EX 2.5 full options ، فهو يبدأ من نحو ١٤٥.٦ ألف ريال سعودي.
- وسعر السيارة كيا اوبتيما سبورت ٣ lx 2.5، فيبدأ من 110.8 ريال سعودي.
سعر سيارة كيا كرنفال 2022 في السعودية
تأتي اسعار موديلات عام 2022 سيارات كيا كرنفال على النحو التالي:
- يبدأ سعر سيارة kia كيا كرنفال LX 2022 من ١٣٥ ألف ريال سعودي.
- بينما يبدأ سعر كيا كرنفال EX G349 موديل 2022 من ١٨٢ ألف ريال سعودي.
- وسعر السيارة كيا كرنفال EX G348 2022 يبدأ من نحو ١٦٤ ألف ريال سعودي.
أسعار سيارة كيا 8 في السعودية
لقد تم عرض موديلات سيارات كيا 8 في السوق السعودي للسيارات بدءّا من الأسعار التالية:
- سعر سيارة كيا 8 LX 2022 (حُزْمَة الأمان) يبدأ من ١٣٩ ألف ريال سعودي.
- سعر موديل كيا 8 EX 2022 يبدأ من ١٧٠ ألف ريال سعودي، والسيارة بدون فتحة سقف.
- يبدأ سعر سيارة kia 8 بريستينج ذات اللون الأسود من ١٩٣.٧ ألف ريال سعودي ، بينما السيارة من نفس الفئة والموديل ذات اللون البيج ؛ فإن سعرها يبدأ من ١٩٤.٣ ألف ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار سيارات كيا ٢٠٢٢ في السعودية جميع الفئات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.