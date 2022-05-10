نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ4 الاف ريال فقط.. ارخص سيارات مستعملة تويوتا وسوزوكي وشيفروليه في السعودية حالات جيده في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص سيارات مستعملة ، حيث أن السوق السعودية توفر الكثير من أفضل السيارات بالكثير من الماركات وشركات السيارات العالمية، فهناك بعض الأشخاص التي لا يمكنها شراء سيارة جديدة وخاصة نظرًا لحالة الغلاء التي تعاني منها البلاد وأصبحت أسعار السيارات الجديدة ليست في مقدرة الكثير، ولذلك سنقوم بتوضيح بعض مواصفات السيارات المعروضة في السوق المستعملة في سطور مقالنا التالية.

ارخص سيارات مستعملة في السعودية

1. سيارة سيتروين 3 2003

تتميز سيارة سيتروين التي تم إصدارها في عام 2003م وتتميز السيارة بأن لها هيكل خارجي يناسب الكثير من الفئات والأذواق ومن أهم مواصفاتها:-

عدد الكيلو مترات التي تقطعها السيارة هي 280 ألف كيلو متر مسافة.

تعمل السيارة بالبنزين وناقل الحركة أوتوماتيكي.

سعة محرك السيارة 1.598 سي سي وتعمل بخاصية الدفع الأمامي.

عدد أبواب السيارة خمسة ولونها الخارجي أبيض.

سعر السيارة في سوق المستعمل 5 ألاف ريال سعودي.

2. سيارة سوزوكي ألتو 2007

تم إصدار هذه السيارة في عام 2007م وهي سيارة تحظى بموثوقية عالية جدًا بين السيارات في جميع أسواق السيارات ومن أهم مواصفاتها ما يلي:-

ناقل الحركة أوتوماتيكي وتعمل السيارة بالبنزين لقطع 200 ألف كيلو متر.

لون السيارة أبيض وعدد أبواب السيارة أربع أبواب.

سعر بيع السيارة في سوق المستعمل 5 آلاف ريال سعودي.

3. سيارة تويوتا كورولا 1993

تعد سيارات تويوتا كورولا هي سيارات مطلوبة في السوق وعليها إقبال كبير جدًا ومن أهم مواصفاتها:-

تم إصدار السيارة في عام 1993م.

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها 1.750 ألف كيلو متر.

سعة محرك السيارة 1600 سي سي وناقل الحركة يعمل يدويًا.

تعمل السيارة بالبنزين والدفع الأمامي لجر العجلات.

الموتور يتكون من أربع أسطوانات وعدد أبواب السيارة أربعة أبواب.

سعر السيارة في السوق أربع آلا ريال سعودي.

4. سيارة شيفروليه إبيكا 2011

تعد من أفضل السيارات التي تم تقديمها في بدايات عام 2011م ومن بين أبرز مواصفاتها ما يلي:-