نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخصيه للتنازل جيلي وهيونداي وبي إم دبليو بدون مقابل في السعودية في المقال التالي

سيارات رخصيه للتنازل جيلي وهيونداي وبي إم دبليو في موضوعنا اليوم نناقش ونقدم لكم بعض سيارات للتنازل في السعودية، حيث يتم عرض بعض السيارات بدون أي دفعات أولية من الأقساط الشهرية وبأسعار مميزة بسبب بعض الظروف المادية الصعبة التي يمر بها بعض مالكي السيارات والتي بسببها يضطروا إلى بيع سياراتهم لسداد باقي أقساطهم المستحقة بالاتفاق مع مصرف الراجحي السعودي، وفي مقالنا اليوم سنعرض لكم بعض السيارات مع أسعارها المقدمة بها ومواصفاتها وبعض من مميزاتها. سيارات للتنازل في المملكة العربية السعودية 1. سيارة جيلي توجيلا 2022 محرك السيارة سعته 2000 سي سي ويعمل بالبنزين من النوع تيربو.

المحرك يتكون من أربع أسطوانات ويتكون من 16 صمام.

قوة المحرك تبلغ 238 حصان وأقصى عزم دوران للمحرك 350 نيوتن لكل متر.

يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثمان نقلات.

التسارع يبدأ من الصفر حتى 100 كيلو متر لكل ساعة وذلك في غصون 6.9 ثانية.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة 210 كيلو متر ساعة.

حجم خزان وقود السيارة يبلغ 54 لتر ومعدل استهلاكها من البنزين 14.1 كيلو متر لكل لتر.

أضواء السيارة الخلفية النهارية تعمل بتقنية الليد عالية الجودة.

يتم فتح السيارة عن بعد باستخدام الريموت الكنترول بخاصية الدخول الذكي.

تحتوي على حساسات ركن خلفية وأمامية. 2. سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة 2022 قوة المحرك تبلغ 255 حصان ومقاس شاشة اللمس لعرض الوسائط المعلوماتية 8.8 بوصة.

تعمل السيارة بنظام الملاحة عبر الإنترنت والنظام الصوتي مكوّن من عشر مكبرات صوتية.

راديو السيارة يعمل بالأقمار الصناعية ومزودة بخاصية البلوتوث.

تحتوي السيارة على منافذ يو إس بي وفتحة من السقف بانورامية.

تدعم السيارة خاصية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو اللاسلكي. 3. سيارة هيونداي إلنترا 2020 سعة المحرك 1600 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات.

قوة موتور السيارة تبلغ 121 حصان وأقصى عزم دوران 156 نيوتن لكل متر.

تسارع السيارة يبدأ من نقطة الصفر لقطع مسافة 100 كيلو متر في زمن قدره 11.3 ثانية.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كيلو متر لكل ساعة.

تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

كشف النقط العمياء والفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS. عمر شويل - جدة سيارات رخصيه للتنازل جيلي وهيونداي وبي إم دبليو بدون مقابل في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات رخصيه للتنازل جيلي وهيونداي وبي إم دبليو بدون مقابل في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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