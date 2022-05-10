نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في مسقط بسلطنة عُمان أشهر الماركات بحالة ممتازة أقل من 2000 ريال في المقال التالي

سيارات مستعملة في مسقط ،نعرض تشكيلة مُميزة من السيارات المستعملة في عُمان بمدينة مسقط أبرزها سيارات كيا ولكزس ودودج وغيرها من السيارات المستعملة التي سوف نعرضها كـ سيارات هيونداي وتويوتا، أشهر السيارات المستعملة في مسقط بسعر رخيص والتي يبحث عنها المواطن العُماني، نعرضها بشكل مُحدث يوميًا حيث تعد السيارات في وقتنا هذا في ظل تطور الحياة وتطور التكنولوجيا من الأشياء التي لا يمكن الاغتناء عنها وتعد السيارات هي عمد من عماد الحياة الأساسية الآن لكل فرد ولكل اسرة، سوف نقدم سيارات مستعملة رخيصة في مسقط لا تتعدى الـ 2000 ريال عُماني من خلال التالي. سيارات مستعملة في مسقط كيا سبورتاج موديل MPI EX AWD 2008 مستعملة وهي من السيارات ذات الدفع الرباعي الكبيرة تمتلك محرك ذو سعة 2000 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 20 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة مسقط.

السيارة بحالة ممتازة، وتأتي بمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

تحتوي على نظام حماية، نظام ABS المسؤول عن منع انغلاق الفرامل، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، قفل مركزي، عجلة القيادة معززة أليًا، الجنوط من الألمونيوم، مصابيح ضبابية، حساسات لسهولة الركن، مكيف أوتوماتيك، راديو، بلوتوث، دعم أم بي ثري.

سعر كيا سبورتاج مستعملة في مسقط 1500 ريال. لكزس جي اس 300 موديل 2004 مستعملة وهي من السيارات السيدان ذات دفع أمامي مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات سداسي السرعات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 100 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة مسقط.

السيارة من الداخل والخارج بحالة جيدة وتأتي متطابقة مع مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

تحتوي السيارة على 5 مقاعد من المخمل، وأنظمة الحماية الضرورية للراكب ضد أخطار الطريق، بالإضافة إلى التجهيزات الترفيهية مثل مكيف قوي ومشغل بلوتوث وراديو وأم بي ثري ومدهم يو اس بي.

سعر لكزس 300 مستعملة في مسقط 1500 ريال. دودج تشارجر موديل SXT Base 2008 مستعملة من فئات السيارات ذات الدفع الخلفي يبلغ سعة محركها إلى 3600 سي سي، ناقل الحركة أوتوماتيك سداسي السرعات سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 3.289.000 كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة مسقط.

تحتوي السيارة على مكيف قوي، نظام تثبيت عالي، حساسات للركن، ميزة الدخول بدون مفتاح، كاميرا مراقبة خلفية، قفل مركزي، المقاعد قابلة للتهيئة الكهربائية، قفل مركزي، راديو، بلوتوث نوافذ ومرايات كهربائية، جنوط ألمونيوم، مشغل أسطوانات.

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