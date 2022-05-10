نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا سيراتو K5 الجيل الجديد 2022 بالصور في المقال التالي
زوار موقع ثقفني الأعزاء ، نقدم لكم اليوم واحدة من أهم سيارات السوق العالمية والتي تأتي ضمن أقوي المنافسين في فئة السيدان الاقتصادية ، بالحجم السيدان المدمج ذات الطابع الشبابي الرياضي ، ونستعرض لكم سيارتنا اليوم كيا سيراتو K5 الجيل الجديد 2022 بالصور ، ونقدم شرح تفصيلي لأهم مميزات السيارة وبيان كامل بالمواصفات ، وتجهيزات الأمان والسلامة فيها ، بالإضافة لبيان عتاد الرفاهية والكماليات ، ونوضح أهم عيوب السيارة كيا سيراتو الفيس ليفت وفقرة خاصة لتقديم فئات السيارة سيراتو الجديدة وأسعارها ، مع فقرات أخري لتقديم ألوان السيارة والفرش الداخلي ، وتفاصيل أبعاد كيا سيراتو K5 الجديدة كليا NEW VEHICLE KIA CERATO K5 car 2022 فلنتابع مقالنا.
مميزات كيا سيراتو K5 الجيل الجديد 2022 بالصور
لمسة تصميم k5 الجديدة تناسب سيراتو الأصغر حجماً مما مضي في الجيل الثالث علي مستوي الواجهة الأمامية وبها مزايا عديدة :
- محرك رباعي الأسطوانات بسعة لتريه 2.0 لتر، يولد قوة تعادل 152 حصان.
- ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات ، يعتمد على نظام الدفع الأمامي للعجلات.
- متوسط استهلاك الوقود 16.1 كم/لتر.
- المحرك الثاني بسعة 2.5 لترو ينتج قوة مقدارها 152 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعات ومتوسط استهلاك الوقود 16.3 كم/لتر.
- تتميز السيارة كيا K5 موديل 2022 بتصميم خارجي عصري.
- شبك أمامي مدمج مع أضواء نهارية من الليد.
- فتحات أمامية جانبية و مصدات أمامية عريضة.
- مصابيح خلفية علي شكل شريط متصلة وبارزة مع سبويلر خلفي صغير.
- عجلات رياضية قياس 17 أو 18 بوصة.
- مساحة حقيبة التحميل 16 قدم مكعب تناسب حقائبك.
- نظام الملاحة لأداء من الرفاهية special design of navigation for better performance .
- شاشة ذكية تعمل بنظام android ويمكن عرض صور Pictures عبر المقال.
فئات وأسعار كيا K5 سيراتو الشكل جديد
تقدم مجموعة الجبر أسعار ومواصفات كيا سيراتو كيا K5 بستة فئات models بالمملكة تتراوح أسعارها كالآتي :
- الأولي ، كيا K5 ال اكس 2.0 2022 : السعر 99,243 ريال.
- الثانية ، كيا K5 ال اكس 2.0 D01M موديل 2022 : السعر 99,243 ريال.
- الثالثة ، كيا K5 ال اكس 2.5 موديل 2022 : سعرها 107,753 ريال.
- الرابعة ، كيا K5 ال اكس 2.5 سبورت : السعر 118,563 ريال.
- الخامسة ، كيا K5 اي اكس 2.5 موديل 2022 : السعر 129,028 ريال.
- السادسة ، كيا K5 اي اكس 2.5 فل كامل 2022 : السعر 154,673 ريال
أبعاد كيا K5 كيا سيراتو الجيل الجديد 2022 بالصور
تعتبر سيراتو هي الاخت الشقيقة لهيونداي إلنترا CN7 التي يمكن استعراض مواصفاتها عبر موقعنا ، وأبعاد K5 كالآتي :
- تأتي السيارة بطول : 4.905 مم.
- والعرض يبلغ : 1.860 مم،.
- ارتفاع السيارة الإجمالي : 1.445 ملم.
- طول قاعدة العجلات : 2.850 مم.
- الوزن الكلي ما بين : 1412-1464 كجم.
ألوان السيارة KIA K5 INTERIOR AND EXTERIOR COLORS
ألوان التصميم الخارجي K5
- الأبيض الناصع.
- رمادي فولاذي.
- أحمر لامع.
- أبيض لؤلؤي جليدي.
- رمادي نجمي.
- أزرق بحري.
- فضي ناعم.
- أسود لؤلؤي شفقي.
- أزرق رصاصي.
وألوان الفرش الداخلي :
- جلد أسود صافي.
- الجلد الصناعي.
- كسوة قماش سوداء.
- لون أحمر من الجلد الطبيعي.
- اللون الترابي من الجلد.
- و الجلد الصناعي ترابي اللون.
- و كسوة القماش باللون الترابي.
مواصفات كيا سيراتو K5 الجيل الجديد
|مواصفات عامة
|طراز : عائلية مدمجة
الجر : دفع أمامي
استهلاك الوقود : 16.1 كم/لتر
حجم محرك السيارة هو 2 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 152 حصان.
152 حصان
4 اسطواناتناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات
حساسات خلفية
2 وسائد هوائية
|مزايا
|سيارة من فئة سيارة السيدان.
توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي.
مشغل سي دي.
مدخل AUX .
اتصال بالبلوتوث
نوع الإضاءة: ليد
مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي
رفاهية: شاشة ترفيه
أنواع و خامات المقاعد: مقاعد مخمل
كاميرا مدمجة: كاميرا خلفية
مقاس العجلات: 17
|الأمان
|نظام تثبيت السرعة.
فتح السيارة بالريموت.
أقفال آلية للأبواب.
نوافذ كهربائية.
تحكم من المقود ( الدريكسون).
فرامل ABS و EBD
ثبات إلكتروني ESP
وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد ستائر جانبية هوائية
تنبيه الخروج من الحارة المرورية.
مانع تصادم أمامي.
نظام مراقبة ضغط الإطارات
|الشكل الداخلي
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