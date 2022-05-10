نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هيونداي اكسنت RB لسنة 2023 في الشرق الأوسط منافسة نيسان وشيفرولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر هيونداي اكسنت 2023 ، تم الإعلان من قِبَل شركة تويوتا عن سيارة 2023 Hyundai Accent الجديدة كما أن أنه أيضاً قد أعلنت مجموعة غبور أوتو، عن أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2023 التي عبارة الآن عن تجميع محلي في السوق المصري، كما أن العربة تتوفر بخمس فئات وفي تلك المقالة سوف نتعرف على أسعارها في مصر والسعودية أيضاً كما أننا سنلقي نظرة على داخلية السيارة ومميزاتها ومميزات المحرك الذي بها كما سنتعرف على أسعارها في الشرق الأوسط وبالدولار حسب المواقع الأمريكية فتابعونا في التالي.

مواصفات وسعر هيونداي اكسنت 2023

سيارة Hyundai هي سيارة كورية المنشأ. كما أنه الوكيل لها في مصر قد أعلن أن لسيارة ستعمل بالغاز الطبيعي في مصر. وهذا بالطبع سيجعل سعرها يزيد. كما أن السيارة بشكل عام تعتبر من السيارات القديمة في السوق. حيث أن جيلها الأول تم إنتاجه عام 1994. والسيارة تنافس نيسان صني وشيفروليه أوبترا والكثير من السيارات

تعتمد هيونداي أكسنت RB السيارة السيدان على محرك صفاته هي :

المحرك بسعة 1600 سي سي.

عدد سلندرات المحرك 4 سلندر.

كما أن عدد الصبابات 16 صباب.

كذلك يبلغ صوته الحصانية 125 حصان وذلك عند 6300 لفة في الدقيقة.

كما أن عزم الدوران 156 نيوتن لكل متر عند 4200 لفة في الدقيقة في مواصفات وسعر هيونداي اكسنت 2023 .

. كما أن المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بــ4 سرعات.

كذلك معدل تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم هو 11.1 ثانية.

وأخيراً خزان وقود بسعة 43 لتر.

وعن مواصفات وسعر هيونداي اكسنت 2023 وأبعاد السيارة فتبلغ أبعاد السيارة :

طول السيارة يبلع 437.0 سم.

أما عرض السيارة 170.5 سم.

كذلك ارتفاعها يبلغ 145.5 سم.

أما قاعدة العجلات تبلغ 257.0 سم.

ارتفاعها عن الأرض يبلغ 14.7 سم.

سعة خزان بنزين السيارة 43 لتر.

مساحة صندوق الأمتعة في 2023 Hyundai Accent سعة 389 لتر.

2023 Hyundai Accent

سيارة هيونداي أكسنت RB تأتي بــ :

مصابيح أمامية وخلفية نوع هالوجين.

كذلك جنوط حديد بمقاس 14 بوصة.

بالإضافة إلى جنوط رياضية مقاس 16 بوصة.

كذلك مرايات جانبية أوتوماتيكية.

وتتميز بزجاج خلفي معتم (فاميه).

أما بالنسبة لـ مواصفات وسعر هيونداي اكسنت 2023 في وسائل الأمان فتضم :

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

كذلك فرامل تمنع الانغلاق ABS.

بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية.

أما بالنسبة لوسائل الترفيه في العربة :

فمقصورة هيونداي أكسنت RB مزودة بمكيف للهواء (يدوي).

مزودة بمكيف للهواء (يدوي). كذلك شاشة وسطية بمقاس 7 بوصة تعمل باللمس لتدعم آبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو.

سيارة Hyundai تدعم الراديو والبلوتوث.

تدعم الراديو والبلوتوث. كما أن بها 4مكبرات للصوت.

كذلك عجلة قيادة متعددة الوظائف Multi-Function.

السيارة بها USB وAUX ومثبت للسرعة.

أسعار هيونداي أكسنت RB

تتوفر سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 في السوق المصري من خلال 5 فئات وأسعارها كالتالي في مصر :

فئة هيونداي 2023 الأولى بسعر290 ألف جنية.

الأولى بسعر290 ألف جنية. فئة هيونداي 2023 الثانية بسعر300 ألف جنية.

الثانية بسعر300 ألف جنية. أما فئة هيونداي 2023 الثالثة بسعر 306 ألف جنية.

الثالثة بسعر 306 ألف جنية. فئة هيونداي 2023 الرابعة بسعر 316 ألف جنية.

الرابعة بسعر 316 ألف جنية. فئة هيونداي 2023 الخامسة بسعر 326 ألف جنية.

أما أسعار السيارة بالدولار الأمريكي يتراوح ما بين 15.395 دولار إلى 17.750 دولار أمريكي وذلك حسب المواقع الأمريكية. بما يعادل 57,745.11 ريال و 66,578 ريال سعودي وهذه هي مواصفات وسعر هيونداي اكسنت 2023.