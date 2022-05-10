الوحش الياباني القادم.. تويوتا سوبرا 2023 قريبا في الاسواق بمواصفات رياضية GR فاخرة

قامت شركة تويوتا اليابانية بالكشف بشكل رسمي عن تويوتا GR سوبرا 2023 بكل مواصفاتها وإمكانياتها والمميزات التي تتميز بها، حيث إنه تم تصميم السيارة ومن المفترض أن يتم عرضها في بدايات الربع الأول من عام 2023م في السوق اليابانية من الربع الثاني سيتم البدء في توفيرها في جميع أسواق السيارات الأخرى، وسيارات تويوتا هي سيارات عالية الموثوقية من قبّل المشترين وتتميز بأسعارها المناسبة أيضًا وعليها إقبال كبير جدًا في الأسواق.

مميزات ومواصفات سيارة تويوتا GR سوبرا 2023

كشفت شركة تويوتا الرائدة في صناعة السيارات عن مواصفات وأبرز إمكانيات سيارة تويوتا جي آر سوبرا الجديدة وكانت كالآتي:-

المحرك يعمل بالبنزين ويقترن بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات.

بينما المحرك سعته 3000 سي سي (3لتر) وبقوة حصانية قدرها 387 حصان.

عزم دوران الموتور 397 نيوتن لكل متر ومقاس جنوط العجلات الرياضية يبلغ 19 إنش.

تتميز السيارة بوجود نظام التحكم في الجر والثبات ومتوفر بها الكثير من أنظمة الترفيه والتكنولوجيا.

هيكل السيارة الخارجي متطور ويحاكي الحاضر والماضي والمستقبل.

المقاعد الداخلية للمقصورة مصنوعة من جل ألكانترا ومدمجة بلون أحمر لامع بينما المقاعد لونها بني فاخر.

السيارة متوفرة باللون الرمادي واللون الأبيض وبداية طرحها ستكون في الأسواق الأميركية.

تبدأ السيارة في التسارع من الصفر في غصون 4.1 ثانية لقطع مسافة قدرها 100 كيلو متر لكل ساعة.

عيوب سيارة تويوتا جي آر سوبرا 2023

بالرغم من إمكانيات السيارة المتطورة إلا أن هناك بعض العيوب البسيطة والتي يجب ذكرها وفقًا للأمانة التجارية وتتمثل في كل مما يلي:-

تحتوي السيارة على سقف منخفض.

المساحة الداخلية للمقصورة ضيقة قليلة و ليست مناسبة للبعض.

الناقل الحركي للموتور يعمل مانيوال و ليس أوتوماتيكي.

حجم صندوق السيارة الخلفي مساحته صغيرة و به بعض الضيق.

ثبات السيارة ضعيف عند السرعات العالية وبها بعض الاهتزازات.

أسعار سيارة تويوتا جي آر سوبرا 2023

تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من سعر 205 ألف ريال سعودي بالنسبة للمحرك الذي سعته 3000 سي سي، بينما تبدأ أسعار السيارة بمحرك سعته 3000 سي سي من 240 ألف ريال سعودي.