نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات شيفروليه مستعملة بالإمارات من 11 ألف دَرْهم للبيع بأقل الأسعار في المقال التالي
أرخص سيارات شيفروليه مستعملة بالإمارات من 11 ألف دَرْهم للبيع لجميع الموديلات، يبحث الكثير من سكان الإمارات عن سيارات مستعملة بسعر منخفض وحالتها العامة سواء من الخارج أو الداخل جيدة وذلك لحاجتهم الشديدة لتلك السيارات في حياتهم اليومية، ولو كنت تبحث عن سيارة من إحدى العلامات تجارية الأمريكية فعليك البحث عن سيارات عَلامَة شيفروليه المعروفة في كل دول العالم والشهيرة بقوتها على الطريق والمزايا الكثيرة لها تجعل من يقتنيها بأنه حصل على سيارة أحلامه، فيمكنك الاختيار ما بين 15 موديل من شيفروليه بأكثر من 60 نسخة داخل الإمارات، وسنعرض لكم أبرز تلك الموديلات بأسعار لعروض بأقل سعر في الإمارات وعند الرغبة في الاستفسار عن نوع محدد للسيارات لا يتواجد في العروض اترك لنا رسالة في تعليقات عن نوع السيارة التي ترغب بها وسنجلبها لك.
أرخص سيارات شيفروليه مستعملة بالإمارات عروض بأقل الأسعار
سيارات شيفروليه تنافس الكثير من موديلات الأخرى أبرزها تويوتا التي تعد المنافسة الأولى لها، وتأتي في المرتبة الثانية سيارات نيسان، وأرخص أنواع سيارات شيفروليه في المدّة الحالية هي سيارات شيفروليه سبارك التي تنافس من حيث السعر كل من سيارات كيا وميتسوبيشي، ونأتي لأقل سعر سيارة شيفروليه بالإمارات الذي كالتالي.
سيارة شيفروليه سونيك سيدان إصدار 2013 مستعمل محرك 1.6
- للبيع سيارة شيفروليه سونيك سيدان بحالة ممتازة من داخل والخارج.
- ناقل الحركة للسيارة شيفروليه أوتوماتيك.
- لون السيارة الخارجي أسود لامع.
- تتواجد سيارة شيفروليه سونيك في الراشدية بدبي.
مزايا ومواصفات سيارة شيفروليه سونيك 2013
- عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند بيع 255.000 ألف كيلو متر.
- سعر محرك السيارة بلغ 1600 CC.
- نوع دفع العجلات للسيارة دفع أمامي.
- مواصفات الإقليمية للسيارة مواصفات مجلس التعاون الخليجي.
- نوع الوقود المستخدم بمحرك السيارة البنزين.
- وسائد هوائية، مصابيح الضباب.
- مقاعد من الجلد، حساسات للركن، نظام حماية.
- سعر السيارة شيفروليه سونيك 11 ألف دَرْهم إماراتي.
سيارة شيفروليه كروز مستعملة إصدار عام 2010 بأبو ظبي
- للبيع في أبو ظبي بالخالدية سيارة شيفروليه فئة كروز 2010.
- لون السيارة الخارجي فضي رصاصي.
- ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك بحالة ممتازة.
مزايا سيارة شيفروليه كروز 2010 مستعملة
- عداد الممشى للسيارة يبلغ نحو 144.555 ألف كيلو متر.
- الوقود المستخدم بمحرك السيارة بنزين.
- تاريخ حوادث السيارة قليل جدا وتلف بسيط نتيجة الاستخدام.
- نوع دفع العجلات للسيارة دفع أمامي.
- مقاعد من القماش، ضبط مَقْعَد يدوي.
- مقاعد خلفية قابلة للطي.
- سعر السيارة كاش بدون تقسيط 12 ألف دَرْهم إماراتي.
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