الفخامة والقوة.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 في السعودية بمواصفات عالمية واسعار خياليه

تعتبر سيارة ميتسوبيشي من السيارات اليابانية الفخمة المنتشرة بالمملكة العربية السعودية والمصنوعة بجودة عالية والتي تحتوي على محرك قوي وعزم دوران قوي وإطار خارجي وداخلي مميز حيث تتميز سيارة ميتسوبيشي بسرعة فائقة والاطارات مصنوعة من أقوى أنواع حديد وسوف نتناول خلال هذا المقال مميزات سيارة ميتسوبيشي وأسعارها بالتفصيل حيث تم تصميم سيارة ميتسوبيشي باجيرو بتصميم حديث لعام ٢٠٢٢ حيث تستطيع تلك السيارة أن تعبر المنعطفات الوعرة والمنزلاقات كما توفر فرص أمان عالية حيث توفر تلك السيارة فرص الانتقال الحديثة كما سنعرض ذلك بالتفصيل حيث يبحث الكثير عن مميزاتها.

مميزات سيارة ميتسوبيشي اليابانية

تمتلك تلك السيارة العديد من المميزات وسوف نوضح أهمها خلال تلك السطور

تصل سرعة المحرك لسيارة ميتسوبيشي باجيرو حوالي ١٧٥ حصان.

يصل عزم الدوران لتلك السيارة إلى ٢٥٩ نيوتين.

يصل مقبس الكهرباء بفرق الجهد حوالي ١٢ فولت.

يصل مقبس الكهرباء بفرق الجهد حوالي ١٢ فولت. تصل وسائل أمان إلى درجة عالية فتملك تلك السيارة ميتسوبيشي باجيرو وسائد مريحة.

تمتلك هذه السيارة مكابح عالية الجودة من خاصية إي بي دي.

تصل سرعة السيارة حوالي ١٠٠ كيلو كل ساعة.

تبلغ سرعة الوقود السيارة حوالي ٨٨ لتر.

تبلغ سرعة الوقود السيارة حوالي ٨٨ لتر. وتصل سعة المحرك لسيارة ميتسوبيشي حوالي ٣.٥ لتر.

عوامل الرفاهية لدى سيارة ميتسوبيشي

تمتلك سيارة ميتسوبيشي العديد من وسائل الرفاهية وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور

القدرة على الركنة بكل سهولة حيث تعتبر من السيارات السلسة.

من السيارات اليابانية الاتوماتكية.

يوجد بلوتوث يمكن من خلاله الاتصال بهاتف المحمول وتشغيل الوسائط.

يوجد بلوتوث يمكن من خلاله الاتصال بهاتف المحمول وتشغيل الوسائط. تحتوي سيارو ميتسوبيشي باجيرو اليابانية على aux الذي يمكن من خلاله التواصل بالملفات الصوتية.

تملك تلك السيارة نظام ملاحة مميز والذي يمكن التواصل به بالمواقع المختلفة.

نظام الفرامل الخاص بسيارة ميتسوبيشي باجيرو هو من الأنظمة الحديثة فتمتلك نظام ABS الذي يعمل على وقف السيارة ريقة آمنة وسلسلة.

تمتلك تلك السيارة ٨ مكابح هوائية وهي تحمي السائق من الاصطدام فهي تمتلك وسائل أمان عالية.

أسعار سيارة ميتسوبيشي اليابانية

يعتبر سعر سيارة ميتسوبيشي مناسب لإمكانيتها

يصل سعر تلك السيارة اليابانية الحديثة حوالي ١١٠.٥٥ ريال سعودي.