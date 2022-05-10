نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات الروسية الجبارة… أحداث سيارة لادا نيفا 2022 أسعارها ومميزاتها ومواصفاتها الرائعة في المقال التالي

أحداث سيارة لادا نيفا 2022 ،تعد سيارة لادا نيفا 2022 الوحش الروسي طفره جديده في عالم السيارات التي أنتجتها شركة لادا الروسية تتربع على عرش السيارات التي تجمع ما بين الحداثة في التجهيز والمظهر الراقي تتميز بالعديد من المواصفات الداخلية والخارجية الجيدة التي تؤهلها لأن تكون سيارة محببة للعديد من العملاء في السوق السعودي للسيارات، ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في السوق السعودي. أحداث سيارة لادا نيفا 2022 مواصفات سيارات لادا نيفا 2022 من أهم ما يميز سيارات لادا نيفا الروسية 2022 محركها الذي تصل سعته إلى 1700 سي سي بالإضافة إلى قدرة المحرك الكبيرة التي تقدر بنحو 83 حصان.

محركها الذي تصل سعته إلى 1700 سي سي بالإضافة إلى قدرة المحرك الكبيرة التي تقدر بنحو 83 حصان. تعمل هذه السيارة عن طريق الدفع الرباعي للعجلات ويدور محركها بعزم 129 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة في سيارة لادا نيفا الروسية 2022 يعمل يدويا ويمتلك خمس سرعات متنوعة يمكن للسائق التبديل بينهم.

كما يأتي جنوط السيارة ب مقاس 15 بوصة وهو مقاس وسط.

كما تم أعداد لادا نيفا 2022 ب 4 موديلات مختلفة حتى تناسب أكبر عدد من العملاء.

وتلك الموديلات هي لادا نيفا برونتو و لادا نيفا بريستيج و لادا نيفا ليجند و لادا نيفا ترافل.

تتميز سيارات لادا نيفا الروسية 2022 بالتجهيزات التقنية العالية.

التي تحتوى عليها مقصورة السيارة مثل المقاعد المريحة والواسعة التي توفر للسائق والركاب رحلة ممتعه.

وكذلك لوحة القيادة كما أنه يمكن التحكم في درجه الحرارة بداخل السيارة عن طريق التكييف العالي الجودة.

ويمكن للركاب التمتع بنظام الإضاءة عالي التقنية التي تتميز بها السيارة من الداخل والخارج.

وتعتبر من سيارات الدفع الرباعي الحديثة التي تشتهر بقوتها وأدائها الرفيع. مميزات سيارات لادا نيفا 2022 تشمل سيارات لادا نيفا الروسية 2022 عده مميزات مثل خاصية التدفئة التي تتميز بها المقاعد بالإضافة غلى نظام الإضاءة الجذاب والحديث.

عده مميزات مثل خاصية التدفئة التي تتميز بها المقاعد بالإضافة غلى نظام الإضاءة الجذاب والحديث. يوجد بمقصورة السيارة شاشة تعمل عن طريق اللمس يتوفر بها عدة خواص تكنولوجية مثل البلوتوث ونظام العزل الذي يعمل على منع وصول الضوضاء للسيارة. أهم ما يميزها أيضا الثبات على الطرق السريعة والاتزان.

وقد تم تزويدها بمنظومات الفرامل الحديثة التي تحمي السائق من الاصطدام. سعر سيارة لادا نيفا 2022 يبدأ سعر سيارة لادا نيفا برونتو 2022 من 34 ألف ريال سعودي وهذا السعر لا يشمل ضريبة المبيعات. عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسية الجبارة... أحداث سيارة لادا نيفا 2022 أسعارها ومميزاتها ومواصفاتها الرائعة - ثقفني

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