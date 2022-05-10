نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارات ..ب 6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سيارة هيونداى النترا و سيارة ام جى 5 2021 في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة في المقال التالي

ب 6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سيارة هيونداى النترا و سيارة ام جى 5 2021 في السعودية، ترغب في الحصول على سيارة جديدة من نوعها مستعملة استعمال بسيط وذات سعر مناسب، يمكنك تغيير سيارتك القديمة والبدء باستخدام سيارة حديثة ذات أستعمال بسيط أو شراء سيارة لك جديدة بسعر مناسب نظرًا امكانياتها، ب700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بالتقسيط المريح العديد من أنواع السيارات المميزة في الأسواق السعودية. بـ6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سوف نقدم لكم أكثر من سيارة مستعمله بحاله جيده بالتقسيط سيارة هيونداى النترا 2008 السيارة من ضمن السيارات الرائعة التي يمكنك تقسيط سعرها وأنت لست بحاجة لتوفير دفعة مقدمة لها، كما أنها تكون بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يمكنك تقسيط السيارة على مبلغ شهري حوالي 1217 ريال سعودي، وذلك من خلال البنك الأهلى على 7 سنوات.

متوفر منها 2000 سي سي 4 سلندر، وتكون السيارة سير 5000 كيلومتر فقط.

السيارة مزودة بجنوط رياضية ومثبت سرعه بلوتوث فتحة سقف. هيونداى أكسنت 2020 السيارة تتواجد في منطقة الرياض بالسعودية، يمكن تقسيطها على مبلغ شهرى حوالى 713 ريال سعودى فقط وهذا لكون سعر السيارة الكلى منخفض، لذا لا تحتاج دفعة مقدمة أو مقابل الحصول عليها.

السيارة تعد\ من اطول السيارات في المملكة، أطوالها هى 4.4، 1.7، 1.4 متر ارتفاع و عرض وطول بنفس الترتيب.

تصل للتسارع الخاص بها خلال 11.2 ثانية فقط.

معدل استهلاك بنزين السيارة لكل 100 كيلومتر حوالي 6.6 لتر من البنزين.

صندوق خلفي لسيارة كبير الحجم يصل حوالي 480 لتر.

جنوط السيارة ذات مقاس 15 بوصة.

مزودة بالكثير من الوسائل الترفيهية المتوفرة لكلا من السائق والركاب. سيارة ام جى 5 2021 السيارة متوفرة بالمملكة العربية السعودية ويبدء سعر تقسيطها من 894 ريال سعودى لكل شهر، حيث أن سعرها الكلى حوالى 30000 ريال سعودى.

قوة المحرك حوالي 120 حصان.

سعة السيارة 1500 سي سي.

عزم دورانها حوالى 150 نيوتن لكل متر.

نظام السيارة الصوتى مرتفع جدًا، كما أن السيارة مدعومة بمحرك رباعي الأسطوانات.

تدعم السيارة خاصية البلوتوث كما أنها تدعم خاصية الأتصال الذكر بين السيارة والهاتف المحمول. هكذا نكون قد تعرفنا على ب 700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بالتقسيط المريح يمكن الآن الحصول على سيارة التي ترغب بها وبتقسيط مناسب. عمر شويل - جدة أحصل على سيارات ..ب 6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سيارة هيونداى النترا و سيارة ام جى 5 2021 في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سيارات ..ب 6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة سيارة هيونداى النترا و سيارة ام جى 5 2021 في السعودية بمواصفات ومميزات ممتازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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