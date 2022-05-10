سيارة تويوتا راف فور 2022 بمواصفات عالمية..تعرف على سيارة تويوتا راف فور 2022 بمواصفاتها ومميزاتها واسعارها في السعودية

سيارة تويوتا راف فور 2022 بمواصفات عالمية..تعرف على سيارة تويوتا راف فور 2022 بمواصفاتها ومميزاتها، أحد إنتاجات شركة تويوتا هي سيارة تويوتا راف فور 2022 تعرف على مواصفاتها واسعارها ومميزاتها، والتي تم طرحها منذ فترة وجيزة داخل المملكة العربية السعودية وقد لاقت إقبال شديد من مغرمي قيادة سيارات التويوتا، حيث أن العديد من الأشخاص يعشقون كافة منتجات شركة تويوتا التي تتمتع بمواصفات ومتانة لا مثيل لها فهي تعتبر سيارة المصاعب التي تتحمل الكثير.

سيارة تويوتا راف فور 2022 بمواصفات عالمية

تتمتع سيارة تويوتا راف فور 2022 الجديدة بالكثير من المواصفات الرائعة والتي لن تجدها في غيرها من السيارات الأخرى، حيث تكمن تلك المواصفات في النقاط التالية:

من اجمل ما تتمتع به مركبة تويوتا الجديدة أنه قد تم دعمها بكاميرا خلفية تمكنك من رؤية خلفية السيارة بالكامل والمنطقة المحاوطة لها.

كما أن السيارة تحتوي على محرك بنزين رباعي ذو اسطوانات تصل سعتها نحو 2500 سي سي.

بجانب أن السيارة تويوتا راف فور الجديدة تدعم حساسات أمامية وخلفية تجعل ركن السيارة أسهل بكثير مما يحد من تعرضها للصدمات أثناء الركن.

علاوة على أن المركبة تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك وهو قد تم دعمة بحوالي ثماني سرعات.

مميزات سيارة تويوتا راف فور 2022

العديد من المميزات التي تحتويها سيارة تويوتا الجديدة والتي تجعل للقيادة متع خاصة، ويمكن عرض تلك المميزات فيما يلي:

تتميز سيارة تويوتا راف فور الحديثة أنها لا تستهلك وقود كثيرًا، وقد تم تلقيبها بالسيارة الإقتصادية.

كما إنها تحتوي على شاشة تاتش مقاس 8 بوصة، ذلك بجانب وجود ستيريو JBL وأيضًا عدد اثنان راديو.

بالإضافة إلى داخل السيارة سوف تجد كل وسائل الراحة والسلامة حيث أن تدعم نظام مثبت السرعة والرقابة على الإطارات.

ذلك بخلاف إحتواء تويوتا راف فور على فرامل تعمل بشكل تلقائي في حال حدوث اي شيء مفاجئ يعرض السيارة للخطر.

سعر سيارة تويوتا راف فور 2022 بالسعودية