وحش السيارات الروسي وصل السعودية..سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعارها في السعودية

سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعارها في السعودية، أعلنت منذ فترة وجيزة شركة لادا نيفا الروسية عن مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 ومميزاتها واسعارها، والتي قد فاقت كل التوقعات حيث إنها جاءت على الغير المعتاد فقد تم تصميمها بشكل خارجي وداخلي وبمواصفات أبهرت الجميع من عشاق السيارات لادا، حيث أنها تمتلك عدد كبير من محبيها من المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات ومميزات عالمية

تجدر الإشارة أن سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 هي أحد اجدد اصدارات السيارات الرياضية والتي قد تم طرحها منذ أشهر داخل السوق بالمملكة العربية السعودية، وتكمن مواصفات تلك السيارة في النقاط التالية:

تتمتع السيارة بأحدث تقنية الدفع الرباعي فقد تم تصميمها بعجلات بلاستيكية مقوي وهي تتصف بأنها غير قابلة للكسر.

كما أنها تتصف بأنها مزودة بمقاعد داخلية تم تصميمها باحترافية عالية لكي يستمتع الركاب بالراحة التي لا مثيل لها.

علاوة على أنه يوجد بها تكييف هواء يحمل قسوة الجو ويعمل في أعلى درجة حرارة ممكنة لكي تتناسب مع كافة الأماكن المتواجدة بها.

مميزات سيارة لادا نيفا الجديدة 2022

داخل السيارة أو خارجها سوف تبهرك المميزات العديدة والتي قد تم تصميمها بدقة عالية لكي تتمتع براحة وأمان عالي، ويمكن عرض مميزات المركبة لادا نيفا فيما يلي:

تدعم السيارة نظام حديث يمنحك جو من الهدوء والراحة أثناء القيام بقيادة السيارة على الطرقات المختلفة.

كما أن السيارة يوجد بها فرامل قوية تمنحك الأمان التام أثناء التعرض لأي مخاطر فهي مصممة للطوارئ.

يوجد بها فرامل قوية تمنحك الأمان التام أثناء التعرض لأي مخاطر فهي مصممة للطوارئ. علاوة على أن محرك السيارة يعمل من خلال البنزين، ذلك بخلاف طرح شاشة تاتش داخل السيارة تمد السائق بالكثير من المعلومات الهامة.

بالإضافة إلى الكثير من وسائل الأمان والحماية التي قد تم تصميمها داخل سيارة لادا نيفا 2022

لحماية الركاب من الخطر المفاجأة والحوادث.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 بالمملكة العربية السعودية