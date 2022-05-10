سيارة ولا في الأحلام.. سيارات تويوتا أف جي كروزر 2022 toyota fj cruiser في السعودية بأسعار ومواصفات عالمية

سيارة تويوتا أف جي كروزر 2022 تعتبر هذه السيارة من أكثر السيارات المشهورة داخل المملكة السعودية وتتميز بمواصفات وتصميمات فأخره وبالتالي يهتم عشاق السيارات بمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بسيارة تويوتا أف جي كروزر الذي تجعلهم يشعرون براحة كبيرة عند قيادة هذه السيارة وتتميز بمزايا مواصفات رائعة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات سيارة تويوتا أف جي كروزر وسعر السيارة داخل الأسواق حتى يتمكن الجميع من الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة لهذه السيارة

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

تعتبر هذه السيارة من أكثر أنواع السيارات التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين بفضل المميزات والمواصفات التي تجذب عشاق السيارات من الحصول على هذه السيارة وتشمل المواصفات الآتية،

تتميز هذه السيارة بوجود محرك ستة سلندر أما بالنسبة لقوة الحصان تصل إلى 286 حصان.

يتواجد فيها تكييف في المقصورة الداخلية للسياره مع وجود خمس مقاعد كما يتوفر مشغل خاص بالسي دي.تتميز هذه السيارة بالحجم الكبير والشكل المميز والأنيق مع وجود باب خلفي في مؤخرة السيارة يمكنك أن تقوم بتحميل الأشياء التي تريدها مع وجود مقاعد مغطاة بالمطاط المتانة مع إمكانية التخلص من الأوساخ والماء بكل سهولة.

هذه السيارة يتوفر فيها منظومة الدفع الرباعية الخاص بنظام التشغيل كما يوجد فيها كاميرا مثبتة من الخلف لمتابعة محيط خلف المركبة كما يمكن أن تقوم بطي المقاعد حتى تتمكن من توسيع المقصورة

أما بالنسبة للعجله الخاصة بالقيادة ثلاثية الأضلاع مع تواجد أزرار التحكم أما بالنسبة لمعدل استهلاك الطاقة للوقود يصل إلى تسعة لتر مع وجود محرك اليدوي أو الناقل لعدد خمس سرعات.

أسعار سيارات تويوتا اف جي كروزر 2022

يمكنكم من خلال السطور التالية معرفة أسعار هذه السيارة تويوتا اف جي كروزر موديل 2022 داخل الأسواق حيث يصل سعر سيارة تويوتا أف جي كروزر داخل الأسواق في المملكة السعودية إلى 1640 ألف ريال سعودي أما بالنسبة لسعر هذه السيارة داخل الأسواق المصرية 613 ألف جنيها وسعر هذه السيارة تويوتا اف جي كروزر أيضا في دولة البحرين يصل إلى 14 . 500 bhd.