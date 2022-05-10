نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات بي أم دبليو أكس 7 BMW X7 2023 الفاخرة من الداخل والخارج والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سيارة بي أم دبليو أكس 7 BMW X7 2023 من أفضل فئات السيارات العائلية ذات المساحة الداخلية الكبيرة وهذا ما يحتاج له الكثير من العملاء فإن المساحة الداخلية من أهم ما يميز السيارة الأكثر مبيعا في الأسواق، كما نجد أن السيارة تأتي بمظهر خارجي متميز والعديد من المواصفات التي تميزها عن غيرها من الإصدارات الأخرى لهذا العام، ويعد سعر السيارة مناسب لما تمتاز به من مواصفات داخلية وخارجية متعددة.

بي أم دبليو أكس 7 BMW X7 2023

تعد سيارة بي أم دبليو اكس 7 من السيارات الرائعة التي تمتاز بأكثر من ميزة تجعلها الأنسب لدى رجال الأعمال ومحبي السفر والانتقالات إذ أنها تتمتع بإطارات قوية ذات مساحة كبيرة تجعلها سهلة السير في المناطق الصحراوية والأماكن الوعرة، إلى جانب كون المحرك الخاص بها يولد قوة كبيرة، ومن الجدير بالذكر أنها تتوفر بثلاث فئات من المحركات تولد الفئة الأولى قوة 375 حصان بينما الفئة الثانية من المحرك الذي يأتي هدين بسعة 4.4 لتر يولد قوة 523 حصان أما المحرك الثالث يولد قوة 630 حصان، لهذا فإن لها سرعة لا مثيل لها.

بي أم دبليو 7 2023 من الخارج

تعد السيارة من الخارج ذات مظهر جذاب رائع وتتوفر بأكثر من سبعة ألوان مختلفة على رأسها الأسود، الأبيض والأحمر ولهذا فهي تناسب الأذواق المختلفة، كما أن لها مصابيح ذات إضاءة ممتازة تعطي رؤية واضحة في الليل والنهار وفي الأماكن الضبابية أيضا، كما أنها تمتاز بوجود زجاج كهربائي متميز وإنذارات حماية عالية الكفاءة تحمي الركاب من الحوادث.

تصميم بي أم دبليو اكس 7 من الداخل

تأتي السيارة من الداخل بمقاعد فاخرة تعطي للركاب راحة كبيرة إلى جانب اتساع السيارة حيث أنها تتسع إلى 7 ركاب، ونجد المقاعد قابلة للتحرك في أكثر من اتجاه، وتحتوي السيارة أيضا على شاشة متصلة بكاميرا خلفية لسهولة متابعة الطريق وحماية الركاب من التصادم، ولتوفير راحة اكبر للركاب يوجد بالسيارة مكيف هواء للتحكم في درجات الحرارة والبرودة، إلى جانب شاشة الوسائط بمساحة 14 بوصة والتي تتصل بالبلوتوث والواي فاي.

سعر بي أم دبليو أكس 7 BMW X7 2023

يختلف سعر السيارة بي أم دبليو اكس 7 بين الفئة والأخرى ويبدأ سعرها من 78 ألف دولار أمريكي ويصل إلى 145 ألف دولار أمريكي، وتعادل الفئة الأقل سعرا 292،578 ريال سعودي، ويتجاوز سعرها في الأسواق المصرية ال 2 مليون.