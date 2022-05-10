نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار سيارات تويوتا وهونداي مستعملة في المملكة السعودية ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين بالمملكة السعودية وحول الوطن العربي لمعرفة أهم أسعار السيارات تويوتا هيونداي المستعملة التي يبحث عنها الكثير التي تشمل العديد من المواصفات المميزة التي تجذب الجميع، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم المواصفات الموجودة في سيارات هيونداي وتويوتا بالأسعار المناسبةالتي تتناسب مع جميع الفئات

أسعار سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة

هيونداي سوناتا موديل 2007 مستعملة

سيارةهيونداي سوناتا هذه السيارة تتميز بمواصفات مميزة حيث يوجد فيها ناقل الحركة بمحرك ساعة 2 . 400 سي سي أما بالنسبة لقوة الحصان تصل إلى 162 حصان كما تتميز هذه السيارة بعداد مشي 250 , 000 كلم بالإضافة إلى أن هذه السيارة يتواجد فيها مقود كهربائي مصنوع من الجلد ومكيف أوتوماتيكي مع وجود سقف زجاج اوتوماتيك وهذه السيارة تتواجد في مدينة جدة ويصل سعر هذه السيارة في أسواق المملكة السعودية حوالي 9000 ريال سعودي.

سيارة هونداي اكسينت موديل 2012

سيارة هونداي اكسينتهذه السيارة تتميز بمواصفات عالية حيث يوجد فيها محرك 1400 سي سي وقوة الحصان تصل إلى 1007 وهي من السيارات رباعية الاسطوانات كما يتواجد فيها ناقل حركة أوتوماتيك أما بالنسبة لعداد المشي يصل إلى 300 ألف كيلومتر كما يتواجد فيها هذه السيارة خدوش بسيطة بسبب استهلاك هذه السيارة كما يتواجد فيها وسائد هوائية ونوافذ كهربائية وقفل مركزي مع إمكانية الدخول بدون استخدام المفتاح ومكيف أوتوماتيك سعر هذه السيارة 8500 ريال سعودي.

سيارات تويوتا كامري موديل 2008

هذه السيارة تعمل بالنظام الاوتوماتيك وتستهلك 200 , 000 كلم وهذه السيارة بحالة ممتازة للغاية سواء من الداخل أو الخانة كما يتواجد فيها ناقل حركة أوتوماتيك ونظام دفع أمامي وعجلة تعمل بشكل أوتوماتيكي ومرايات كهربائية وتحتوي على تكييف ونظام حماية للسياره 10 , 000 ريال سعودي.

سيارات تويوتا كورولا موديل 2003 مستعمل

سيارات تويوتا كورولاهذه السيارة تعمل بنظام ناقل الحركة اتوماتيكي أما بالنسبة لقوة الحصان تصل إلى 136 وهذه السيارة جيدة من الداخل والخارج ويوجد فيها جميع أنظمة الأمان والحماية بشكل اوتوماتيك وعداد المشي يصل إلى 243 , 000 كيلو متر سعر هذه السيارة في المملكة السعودية 7500 ريال سعودي.