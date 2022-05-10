شروط تمويل سيارات بنك الرياض 1443 ومميزات التمويل من البنك

شروط تمويل سيارات بنك الرياض 1443، قام بنك الرياض بإطلاق الكثير من المنتجات والبرامج التمويلية ومن ضمن تلك البرامج برنامج تمويل السيارات من بنك الرياض، وهو من أهم البرامج التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين أو المقيمين بالسعودية، كما يقدم مصرف الرياض تويل عقاري وهو من أهم البرامج التمويلية المميزة بالبنك.

شروط تمويل سيارات بنك الرياض 1443 ومميزات التمويل

وضح بنك الرياض كافة الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل السيارات كما وضع شروط للحصول على التمويل العقاري، ومن أهم تلك البرامج برنامج التمويل التأجيري للسيارات وهو مثل برنامج التمويل التأجيري الخاص بالسيارات المستعملة، وهو مختلف تمام عن برنامج التمويل بنصف السعر للسيارات.

شروط تمويل سيارات بنك الرياض للمواطنين السعوديين 1443

يعتبر بنك الرياض من أكبر وأهم البنوك التي تم إنشائها في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نوضح شروط الحصول على تمويل سيارات من بنك الرياض ومميزات البنك.

عمر الراغب في الحصول على التمويل لا يقل عن 21 عاما حد أدني.

إذا كان المتقدم في حالة تحويل يجب أن يكون مرتبه 4 ألف ريال وغير محول 5 ألف ريال.

مدة الخدمة تكون ثلاثة أشهر إذا كان راتب المتقدم غير محول أما المحول فليس لهم مدة خدمة معينة.

عند تحويل الراتب لبنك الرياض لابد من تقديم خطاب تحويل الراتب للبنك.

شروط الحصول على التمويل للغير سعوديين

لابد أن يكون المتقدم منتسب لأحدى جهات العمل سواء الخاص أو الحكومي.

أن لا تقل مدة عمله عن ثلاثة أشهر كحد أدني.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

إذا كان المتقدم في حالة تحويل يجب أن يكون مرتبه 4 ألف ريال وغير محول 8 ألف ريال.

عند تحويل الراتب لبنك الرياض لابد من تقديم خطاب تحويل الراتب للبنك.

شروط التمويل التأجيري للسيارات لجهة غير مدرجة ببنك الرياض

نوضح فيما يلي شروط التمويل التأجيري للسيارات وهي: