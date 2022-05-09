نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بـ5 الاف ريال مستعملة وأقل في السعودية بحالة جيدة أبرزها كورولا وكامري في المقال التالي

سيارات بـ5 الاف ريال مستعملة ، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين نقدم سيارات مستعملة بسعر مخفض في السعودية، حيث يبحث المواطنين السعوديين عن سيارات مستعملة بسعر رخيص ولكن تمتلك مواصفات قياسية لتعيش وتستمر لمواجهة متطلبات الأسرة السعودية من حيث الرحلات والمشاوير الطويلة والطلبات اليومية، نعرض سيارات مستعملة بـ5 ألاف ريال في المملكة مع المواصفات والممشى وسنة التصنيع على النحو التالي. سيارات بـ5 الاف ريال مستعملة تويوتا كامري موديل 2000 مستعملة سعة محرك كامري 2002 تأتي 2500 سي سي بقوة 175 حصان بناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات سداسي السرعات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 36 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمنطقة عرعر.

تحتوي على معظم تجهيزات السلامة كنظام مانع انغلاق الفرامل ومثبت حركة ووسائد هوائية، مكيف يدوي قوي و5 مقاعد من الجلد ومشغل راديو وبلوتوث.

سعر تويوتا كامري 2002 مستعملة في السعودية 2500 ريال. هيونداي أزيرا موديل 2011 مستعملة تبلغ سعة محركها 2700 سي سي وتولد 192 حصان مع قوة عزم دوران 247 نيوتن/ متر، سيارة سيدان نظام دفع أمامي بمحرك أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 300 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في منطقة حفر الباطن.

تحتوي السيارة على نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، ومثبت سرعة، وكاميرا مراقبة خلفية، ونظام مساعدة تسلق المرتفعات، ومثبت مقاعد أطفال، مكيف أوتوماتيك، وشاشة وسائط متعددة، ومدخل يو اس بي ومشغل راديو وبلوتوث وام بي ثري.

سعر هيونداي ازيرا 2011 مستعملة في السعودية 4 ألاف ريال. هيونداي اتوس موديل 2003 مستعملة تأتي بمحرك 1100 سي سي بقوة 59 حصان مع محرك أوتوماتيك رباعي الأسطوانات مع ثلاثة صمامات لكل أسطوانة.

عدد الكيلومترات المستهلكة 20 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة الخرج.

السيارة بها جنوط، ووسائد هوائية جانبية، مكيف قوي، القير عادي.

سعر هيونداي اتوس 2003 مستعملة في السعودية 5 ألاف ريال. تويوتا كورولا موديل 2003 مستعملة تأتي بمحرك يبلغ سعته 1800 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك بأربع سرعات رباعي الأسطوانات ويولد قوة 136 حصان مع قوة عزم دوران 165 نيوتن متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة 139 ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة الرياض.

تحتوي على انذار ضد السرقة، وسائد هوائية و قفل مركزي وباور ستيرنج، ونوافذ ومرايات تعمل بالكهرباء ومشغل راديو وبلوتوث ومكيف.

سعر تويوتا كورولا 2003 مستعملة في السعودية 5 الاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات بـ5 الاف ريال مستعملة وأقل في السعودية بحالة جيدة أبرزها كورولا وكامري - ثقفني

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