نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة موديل 2020 للتنازل بدون مقابل أو شروط تقبيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة موديل 2020 للتنازل بدون مقابل أو شروط تقبيل، ونبدأ مباشرة مع أول عروض اليوم وهي سيارة هيونداي سوناتا موديل 2020 فئة سمارت، محرك 4 اسطوانات حجم 2500 سي سي يولد قوة 194 حصان، الجيربوكس أوتوماتيكي وعدادها 58 ألف كيلو متر. السيارة عليها حماية بالكامل بتكلفة 4700 ريال مع تظليل عازل من نانوتك، بالاضافة إلى تلبيس أرضية من دايموند. تتميز بحساسات وكاميرا خلفية، إضاءات ليد، فرامل مانعة للانغلاق، نظام المساعدة في المرتفعات، مقاعد مخمل و شاشة ترفيه ذكية، مكيف أوتوماتيك، جنوط مقاس 17 إنش، حساس كفرات، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، تحكم من المقود وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 1510 ريال، تم سداد أقساط سنة ونصف ومتبقي ثلاث سنوات ونصف.

سيارات مستعملة موديل 2020 للتنازل

العرض التالي هو سيارة تويوتا كامري موديل 2020 فئة جي ال اي، السيارة تعرضت لحادث بسيط بالجانب الأيمن وتمت عملية الإصلاح بالكامل في وكاله تويوتا بمدينة جدة، محرك 4 اسطوانات 2500 سي سي يولد قوة 204 حصان، الجيربوكس أوتوماتيكي وعدادها خمسين ألف كيلو متر. تتميز بحساسات أمامية وخلفية بالاضافة إلى كاميرا خلفية، إضاءات ليد، مقاعد مخمل، شاحن لاسلكي، مكيف أوتوماتيك، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه، فتحة سقف، جنوط مقاس 17 إنش، تحكم من الدريكسون، مثبت سرعة، بلوتوث وغيرها من المواصفات. السيارة للتقبيل بدون رسوم على بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1600 ريال، تم سداد 16 قسط ومتبقي 44 قسط + دفعة أخيرة 40 ألف ريال.

العرض التالي في تقريرنا هو سيارة دودج تشارجر موديل 2020 بنزين ومتوفر بالمنطقة الشرقية، محرك 6 اسطوانات حجم 3600 سي سي يولد قوة 300 حصان، الجيربوكس أوتوماتيكي وعدادها 74 ألف كيلو متر.السيارة فئة نص فل جي تي شبه جديدة بودي وكالة بدون صبغ أو سمكرة ومازالت على ضمان الوكالة. تتميز بشاشة تعمل باللمس قياس 8.4 إنش مع نظام ملاحة، نظام ابل كار بلاي، تشغيل عن بعد، 6 سماعات صوت فاخرة بقوة 276 واط، تعديل مقعد السائق آليا ب8 وضعيات، انوار الضباب LED، انوار نهارية LED، جناح خلفي، فتحة سقف. السيارة للتنازل على بنك الراجحي بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 2110 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 16 قسط ومتبقي 44 قسط + دفعة تملك 54 ألف ريال.

سيارات للتنازل بدون مقابل

العرض الأخير في متابعتنا اليوم على سيارة كيا K5 فئة سمارت وهي الوحيدة موديل 2021 ضمن عروضنا اليوم، محرك 4 اسطوانات حجم 2500 سي سي يولد قوة 194 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك وعدادها 36 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات أمامية وخلفية، فرامل ABS، مكيف أوتوماتيك، نظام تحذير مغادرة المسار، نظام التحذير في المناطق العمياء، مقاعد جلدية، كاميرا خلفية، نظام ذاكرة للمقاعد، تبريد وتدفئة المقاعد، إضاءات ليد، سقف بانورامي، 12 مكبر صوت، تحكم من المقود، نظام ملاحة، جنوط مقاس 18 إنش وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بدون مقابل عبر مصرف الراجحي وقيمة القسط الشهري 1597 ريال، تم سداد ربع الأقساط ومتبقي 45 قسط + دفعة أخيرة 45 ألف ريال.