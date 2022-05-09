نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحدودي الدخل وبدون مقدم احصل على سيارات جديدة ومستعملة بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمحدودي الدخل ومن يحصلون على راتب قليل ويبحثون عن سيارة بسعر جيد موديل السنة، إليكم أسهل الطرق لتحصل على سيارة جديدة أو سيارة مستعملة بأقل سعر، حيث أنه هناك البعض يفضل الحصول على السيارات المستعملة لأنها تكون بسعر جيد ومناسب وأيضاً يوجد بها جميع الكماليات التي يبحث عنها الفرد، والسيارات الجديدة أيضا لها أشخاص آخرين، حيث يفضل البعض الحصول على سيارة تكون جديدة ويقومون بدفع الأقساط المتبقية لسعر السيارة بدفعات شهرية بسيطة لا تؤثر على الدخل الشهري، ويمكنك أن تحصل على أفضل أنواع السيارات إذا كان راتبك لا يقل عن 1900 ريال، فالسيارة متاحة للجميع من المواطنين والمقيمين.

مزايا تمويل السيارات

احصل على سيارتك الخاصة حتى مبلغ تمويلي يصل إلى مليون ريال براتب لا يقل عن 1900 ريال، سيارات جديدة بدون مقدم موديل 2022، فلجميع محدودي الدخل يمكنهم الحصول على سيارة أحلامهم بأقل قسط شهري من أحد المعارض أو الوكلاء المعتمدين لتمويل السيارات، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتأمين شامل للسيارة طوال فترة التمويل التي تصل إلى خمس سنوات، وبدون تحويل راتب أو لا حاجة إلى وجود كفيل يمكنك أن تحصل على سيارة أحلامك في أسرع وقت و بإجراءات ميسرة، كما أنه متوفر لك خدمات ما بعد البيع، وأيضا تفويض سائق داخلي وخارجي، وخدمات أخرى تهم المواطن لما ما بعد البيع الإلكتروني، والتمويل متاح بدون مقدم، كما أنه متاح لك أن تحصل على سيارة إلى 3 سيارات.

متطلبات تمويل السيارات

كما ذكرنا فأن التمويل متاح للمواطنين والمقيمين بشرط أن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو الخاص براتب لا يقل عن 1900 ريال، ومتاح التمويل للمتقاعدين أيضا وفق بعض الشروط، قرض للمتقاعدين بأقل راتب، وأن يتم تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لذلك من كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وعرض سعر السيارة المختارة، وخطاب تعريف بالراتب مفصل، والعنوان، وإثبات السكن، والهوية الوطنية أو صورة من الإقامة للمقيمين، وصورة من رخصة القيادة، ويكون العمر لا يقل عن 20 عاما ولا يتخطى 60 عاما للموظفين و70 عاما للمتقاعدين، ويتم الحصول على السيارة من أحد الوكلاء والمعارض المعتمدين لدى الشركة.

كيفية الحصول على تمويل السيارة

يمكنك الحصول على تمويل السيارة من شركة إمكان عن طريق ثلاث طرق، بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لشركة إمكان وملئ نموذج طلب الحصول على السيارة للسعوديين والمقيمين داخل المملكة، وكتابة كافة البيانات صحيحة مع عرض سعر السيارة المختارة، أو من خلال أحد المعارض التابعة للشركة، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001240215 طوال 24 ساعة،