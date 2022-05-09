نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الموسم.. تقسيط هوينداي اكسنت 2022 احدث موديل من عبد اللطيف جميل علي 60 شهر بأقل قسط في المقال التالي
نقدم لكم اليوم أقوى عرض تقسيط هوينداي اكسنت 2022 من مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية، وكانت عروض التقسيط مميزة جدًا خاصة وأن سيارة هيونداي أكسنت الجديدة عليها إقبال كبير منذ وقت إصدارها في أواخر عام 2021م وحتى وقتنا الحالي، وفي مقالنا اليوم نقدم لكم عرض التقسيط على فئات السيارة حيث يتوفر من السيارة فئتين فقط وكل منهما بعرض تقسيط مختلف سنوضحه لكم في السطور التالية.
تقسيط هوينداي اكسنت 2022 من عبد اللطيف جميل
يتوفر من السيارة فئتين مختلفين لكل منهما قسط مختلف عن الآخر ومن بين فئاتها كل مما يلي:-
1. تقسيط هيونداي أكسنت سماريت
- القسط الشهري للسيارة يبدأ من ألف و98 ريال سعودي.
- سعر السيارة يبدأ من 62.485 ريال سعودي.
- مدة التقسيط تمتد إلى خمس سنوات.
2. تقسيط هيونداي أكسنت سمارت MPI
- أما بالنسبة للفئة الأعلى تجهيزًا من سمارت فهي تأتي بقسط شهري ألف و108 ريال سعودي.
- مدة تقسيط السيارة هي خمس سنوات.
- تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودية من 65.475 ريال سعودي.
مواصفات ومميزات سيارة هيونداي أكسنت 2022
- سعة محرك السيارة 1600 سي سي.
- قوة المحرك 120 حصان.
- عزم دوران المحرك يبلغ 153 نيوتن لكل متر.
- الموتور يقترن بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات.
- المحرك من النوع CVT قوي ويعمل بالدفع الأمامي للعجلات.
- حجم السيارة مناسب بالرغم من أنها صغيرة ولكنها تسير بأريحية في المدن.
- استهلاك السيارة من البنزين اقتصاد إلى درجة كبيرة.
- تحتوي السيارة على وسائل الترفيه والمعلومات السهلة في الاستخدام.
- تعمل السيارة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق من نوع ABS.
- خاصية الكبح الإلكتروني للفرامل.
- كشف النقط العمياء على الطريق.
- كاميرا محيطية لكشف كل الطريق أمام السيارة.
- شاشة لعرض الوسائط المعلوماتية تعمل باللمس.
عيوب سيارة هيونداي أكسنت
- محرك السيارة ضعيف إلى حد كبير.
- سعة صندوق السيارة الخلفي ضيقة نوعًا ما.
- خامات المقصورة الداخلية غير عالية الجودة وتحتوي على الكثير من البلاستيك الصلب.
- ضعف عزل الموتور للصوت الداخلي للسيارة مما يسبب بعض الضوضاء.
- الفئة القياسية من السيارة لا تحتوي على الكثير من وسائل الترفيه الأساسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض الموسم.. تقسيط هوينداي اكسنت 2022 احدث موديل من عبد اللطيف جميل علي 60 شهر بأقل قسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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