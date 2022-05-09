عرض الموسم.. تقسيط هوينداي اكسنت 2022 احدث موديل من عبد اللطيف جميل علي 60 شهر بأقل قسط

نقدم لكم اليوم أقوى عرض تقسيط هوينداي اكسنت 2022 من مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية، وكانت عروض التقسيط مميزة جدًا خاصة وأن سيارة هيونداي أكسنت الجديدة عليها إقبال كبير منذ وقت إصدارها في أواخر عام 2021م وحتى وقتنا الحالي، وفي مقالنا اليوم نقدم لكم عرض التقسيط على فئات السيارة حيث يتوفر من السيارة فئتين فقط وكل منهما بعرض تقسيط مختلف سنوضحه لكم في السطور التالية.

تقسيط هوينداي اكسنت 2022 من عبد اللطيف جميل

يتوفر من السيارة فئتين مختلفين لكل منهما قسط مختلف عن الآخر ومن بين فئاتها كل مما يلي:-

1. تقسيط هيونداي أكسنت سماريت

القسط الشهري للسيارة يبدأ من ألف و98 ريال سعودي.

سعر السيارة يبدأ من 62.485 ريال سعودي.

مدة التقسيط تمتد إلى خمس سنوات.

2. تقسيط هيونداي أكسنت سمارت MPI

أما بالنسبة للفئة الأعلى تجهيزًا من سمارت فهي تأتي بقسط شهري ألف و108 ريال سعودي.

مدة تقسيط السيارة هي خمس سنوات.

تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودية من 65.475 ريال سعودي.

مواصفات ومميزات سيارة هيونداي أكسنت 2022

سعة محرك السيارة 1600 سي سي.

قوة المحرك 120 حصان.

عزم دوران المحرك يبلغ 153 نيوتن لكل متر.

الموتور يقترن بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات.

المحرك من النوع CVT قوي ويعمل بالدفع الأمامي للعجلات.

حجم السيارة مناسب بالرغم من أنها صغيرة ولكنها تسير بأريحية في المدن.

استهلاك السيارة من البنزين اقتصاد إلى درجة كبيرة.

تحتوي السيارة على وسائل الترفيه والمعلومات السهلة في الاستخدام.

تعمل السيارة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق من نوع ABS.

خاصية الكبح الإلكتروني للفرامل.

كشف النقط العمياء على الطريق.

كاميرا محيطية لكشف كل الطريق أمام السيارة.

شاشة لعرض الوسائط المعلوماتية تعمل باللمس.

عيوب سيارة هيونداي أكسنت