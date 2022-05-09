نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ9 الاف ريال: ارخص سيارات مستعملة هيونداى اكسنت وتويوتا يارس في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص سيارات مستعملة يمكنكم الآن الحصول على أفضل سيارات مستعملة في السعودية بأسعار مميزة، حيث أن سوق المستعمل في المملكة العربية السعودية يوفر لكم أفضل تشكيلة من السيارات المستعملة والتي يمكنها أن تُرضي رغبات الكثير من الأشخاص التي ترغب في الحصول على سيارة تناسب أحلامهم وفي نفس الوقت تناسب إمكانياتهم المادية، وفي سطور مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح مواصفات بعض السيارات المتوفرة في السوق وأسعارها في السوق المستعملة.

1. سيارة هيونداي أكسنت 2004 1.6l

صُنفت سيارة هيونداي أكسنت في العام الذي تم إصدارها فيه بأنها من أفضل السيارات وأكثرها رغبة في الشراء ومن أهم مواصفاتها ما يلي:-

تم إصدار السيارة في عام 2005م ولونها الخارجي أرزق.

يتم قطع حوالي 500 ألف كيلو متر مسافة من السيارة وتعمل بالبنزين.

عدد أبواب السيارة أربعة أبواب ومتوفرة بسعر 9 آلا ريال سعودي.

ناقل الحركة المقترن بالموتور يعمل يدويًا.

2. سيارة تويوتا كامري 2008

تعد سيارة تويوتا كامري من السيارات اليابانية المتميزة والتي مهما طال الزمن فهي تتمتع بشهرة ومكانة واسعة ومن بين مواصفاتها ما يلي:-

سنة الصنع 2008م وتتكون من أربع أبواب.

سعر السيارة 10 آلاف ريال سعودي في سوق المستعمل.

لون السيارة الخارجي أبيض وناقل الحركة يعمل يدويًا.

عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها 200 ألف كيلو متر.

نوع الوقود هو البنزين.

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3. سيارة هيونداي سوناتا 2007

في عام 2007م كانت سيارة هيونداي سوناتا من أفضل السيارات اليابانية في ذلك العام والتي لا يزال لها مكانة مميزة حتى الآن ونراها في الكثير من الشوارع وأهم مواصفاتها ما يلي:-

تم إنشاء السيارة لعام 2007م بأربعة أبواب.

لون السيارة الخارجي رصاصي وناقل الحركة يدوي.

سعر بيع السيارة 9 آلاف ريال سعودي.

تعمل السيارة بالبنزين وتقطع مسافة قدرها 250 ألف كيلو متر.

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4. سيارة تويوتا يارس 2013 مستعملة

بينما تتميز سيارة تويوتا يارس من أفضل الاختيارات التي تم تقديمها في عام 2013م ومن أهم مواصفاتها:-

سنة صنع السيارة 2013م.

عدد أبواب السيارة أربعة أبواب.

لون السيارة الخارجي فضي.

عدد الكيلو مترات التي تقطعها السيارة 275 ألف كيلو متر.

تعمل السيارة بالوقود.

ناقل الحركة يدوي.

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