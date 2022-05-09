نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العملاقة” تقسيط سيارة نيسان اكستيرا 2021 الرياضية بأقل سعر للكاش وعلى التقسيط صاحبة الدفع الرباعي والتصميم القوي الجذاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول اليوم مع زوارنا الكرام كافة المعلومات حول سيارة نيسان اكستيرا 2021 الرياضية متعددة الاستخدام وصاحبة الدفع الرباعي، والتي يتزايد عليها الشراء من قبل الكثيرين من من يرغبون بقتناء سيارة بتصميم قوي جذاب مع معلومات ترفية يسهل استخدمها على الجميع بجانب محرك قوي يجعلها أكثر السيارة تميزا التي تسير على الطرق الواعرة والتربية والمطبات بسهولة، واليكم بالفقرة التالية تقرير شامل عن سيارة اكستيرا 2021 مع المميزات واسعار والمواصفات والعيوب ما قبل الشراء.

مواصفات سيارة نيسان اكستيرا 2021

تتميز سيارة نيسان بمواصفاتها الرائعة التي تجعلها أكثر السيارات مبيعا وذلك بالطبع يرجع إلى التقنيات الحديثة التي تم تزويد السيارة بها مع انظمة الأمان والسلامة والسهولة والراحة بالمقصورة الداخلية والتجهيزات الخارجية من أضواء ساطعة LED، ومصابيح أمامية واضواء ضبابية، ولعل اهم مواصفات سيارة نيسان اكيسترا كما يلي:

تم تزويد السيارة بمرايا جانبية كروم.

تم تزويد السيارة بمرايا كهربائية جانبية.

تم تزويد السيارة بمقابض كروم.

تم تزويد السيارة باماكنية فتحها بالريموت.

تم تزويد السيارة بنوافذ كهربائية.

تم تزويدالسيارة بفتحات خاصة للتكيف بالصف الثاني للمقاعد في المقصورة.

تم تزويد السيارة بمقصورة متسعة للعائلة.

تم تزويد السيارة بنظام حماية للسارقة.

تم تزويد السيارة بنظام تحكم بالمقاعد كهربائية.

تم تزويد السيارة بمقاعد جلد فاخرة.

تم تزويد السيارة بشاحن لاسلكي.

تم تزويد السيارة بمحرك بحجم 2.5 لتر بقوة 165حصان، وبعزم دوران 241 نيوتن/متر.

تم تزويد بناقل للحركة 7 سرعات اوتوماتيك.

تم تزويد السيارة بـ16 صماما.

اسعار سيارة نيسان اكستيرا 2021

سجلت قيمة سيارة نيسان اكستيرا اس اي دفع ثنائي 2021 117,999 ريالا سعوديا.

سجلت قيمة سعر سيارة نيسان اكستيرا تيتانيوم دفع ثنائي 128,299 ريالا سعوديا.

سجلت قيمة سعر سيارة نيسان اس اي دفع رباعي 1 نحو 129,999 ريالا سعوديا.

سجلت قيمة سعر سيارة نيسان اكستيرا تيتانيوم دفع رباعي 137,799 ريالا سعوديا.

ريالا سعوديا.

سجلت قيمة سعر سيارة نيسان اكستيرا بلاتينيوم دفع رباعي 156,799 ريالا سعوديا ريالا سعوديا.

ماهي عيوب سيارة نيسان اكسيترا 2021

بالمقارنة لمزايا ومواصفات سيارة نيسان اكيسترا لا يوجد هناك عيوب تذكر سوي تسارع السيارة بمقارنتها مع المنافسين ليست الأفضل.

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