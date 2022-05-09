نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هيونداي النترا 2022 Hyundai Elantra في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة هيونداي من الشركات الرائدة في صناعة السيارات ونجد أنها مؤخرا أصدرت السيارة هيونداي النترا 2022 Hyundai Elantra التي تتمتع بمواصفات داخلية وخارجية مميزة، وذلك يجعلها من السيارات ذات شهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم كما نجدها تأتي بمحرك وسرعة كبيرة إلى جانب مظهرها الخارجي الرائع، وتعد تلك الفئة من سيارات هيونداي الأكثر مبيعا كما يتناسب سعرها مع المواصفات الخاصة بها.

مواصفات هيونداي النترا 2022 Hyundai Elantra

تأتي السيارة هيونداي النترا 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لتر مما يولد قوة 127 حصان وذلك يكسبه سرعة كبيرة، كما توجد السيارة بأكثر من فئة لتناسب مختلف الأذواق والإمكانيات حيث يختلف سعر كل فئة عن الأخرى، وتعد هيونداي النترا من سيارات الدفع الرباعي ولديها إطارات قوية بمساحة 17 بوصة لذلك نجدها تتمتع بثبات كبير وقدرة على السير في أصعب مناطق.

مواصفات هيونداي النترا من الداخل 2022

تعد هيونداي النترا 2022 من أفضل سيارات جيلها إذ أنها تتمتع بالكثير من المواصفات الداخلية التي تجعلها الخيار الأفضل لدى سائقي السيارات، تمتاز السيارة بوجود مقاعد من الجلد الفاخر بها وسائد هوائية لحماية الركاب إلى جانب كونها تحتوي على 6 مكبرات صوتية ذات جودة ممتازة، لا شك في أن هيونداي النترا تتميز بالوسائط المتعددة المختلفة الموجودة بها مثل الشاشة ذات مساحة 10 أنش، كما أنها تدعم البلوتوث وبها كاميرا خلفية لسهولة متابعة الطريق، كما أنها تدعم التوصيل بأجهزة الاندرويد والايفون وواصلة ي واس بي.

مواصفات هيونداي النترا من الخارج

تعتبر تلك السيارة ذات مواصفات خارجية رائعة مما يجعلها على رأس قائمة السيارات رباعية الدفع إذ أن بها نظام حماية مميز يجعلها تحمي الركاب من التصادم حيث أن الفرامل بها مانعة الانغلاق بشكل أوتوماتيك مما يقلل من حدوث الحوادث، إلى جانب الإنذار المميز الذي تطلقه السيارة قبل الاصطدام، والمظهر الخارجي ممتاز كما أنها تتمتع بمصابيح عالية الإضاءة وأيضا بها مصابيح ضبابية تسهل الرؤية في الضباب، كما أن السيارة تمتاز بوجود أكثر من لون مميز.

سعر سيارة هيونداي النترا 2022 Hyundai Elantra

نجد تلك السيارة من فئة هيونداي تمتاز بمواصفات كثيرة ولكنها تتناسب مع سعرها حيث يبدأ سعر هيونداي النترا من 65 ألف ريال سعودي بما يعادل 320 ألف جنية مصري، ويعادل 17 ألف دولار أمريكي، وتتعدد فئات سيارة هيونداي النترا لذلك نجد سعرها يختلف بين فئة وأخرى.