انت الان تتابع خبر القوة والمتانة .. سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023 تغزوا الأسواق السعودية والمصرية .. هذه مواصفاتها والأسعار! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ن سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023 تعد أحد انواع المركبات المميزة والتي تتميز بشكل رائع وتصميم خارجي ممتاز.

حيث تعتبر أيضا من أهم احدث إصدارات الشركة اليابانية تويوتا التي تمتاز دائما بصناعة السيارات التي تحتوي على محرك قوي ولديها سرعة كبيرة.

كما ان هذه السيارة تأتي على قائمة مبيعات السيارات ذات المحركين، ولا شك في أن سيارة تويوتا كورولا كروس تتمتع بمواصفات داخلية وخارجية كثيرة سوف نوضحها في هذه السطور إلى جانب أن الكثيرين يبحثون عن سعرها الذي سوف نوضحه فيما يلي.

corolla cross

تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023

محرك كورولا كروس 2023 من أهم ما يميزها حيث أنها تعمل بمحرك هجين ذو سعة 2 لتر ويولد قوة 199 حصان، كما تأتي بمحرك ثاني يحرك العجلات الخلفية بقوة 42 حصان، وتمتاز السيارة بوجود نظام أمان عالي الكفاءة إلى جانب الإنذارات المميزة والإضاءة العالية التي تمتاز بها، وتحتوي السيارة على وسائل راحة كثيرة تجعلها الأفضل لدى العملاء.

Toyota corolla cross

مواصفات تويوتا كورولا كروس من الخارج

تمتاز سيارة تويوتا كورولا كروس من الخارج بالكثير من المميزات التي تجعلها رائدة في سوق السيارات نظرا لكونها تأتي بإطارات قوية تجعلها تسير بثبات كبير ويمكن التحرك بها في أصعب الأماكن، تساعد المصابيح المميزة على الرؤية بوضوح في الأماكن المعتمة أو النهارية وأيضا المناطق الضبابية، نجد تويوتا كورولا كروس أيضا مزودة بإنذار مانع السرقة وإنذارات الحماية من التصادم، إلى جانب المكبرات الصوتية عالية الجودة والمرآة التي تعطي السائق حرية الرؤية ومتابعة الطريق.

كورولا كروس

تويوتا كورولا كروس من الداخل

تصميم كورولا كروس من الداخل رائع وأنيق، تتمتع بمقاعد جلدية فاخرة ذات وسائد هوائية للحماية من الاصطدام، إلى جانب كونها تحتوي على شاشة وسائط متعددة تتصل بالبلوتوث وتدعم ي واس بي أيضا، وتمتاز السيارة بمساحة كبيرة من الداخل إلى جانب مكيف الهواء المتحكم في حرارة السيارة، ومما لا شك فيه أن نظام الأمان المتواجد بالسيارة يعطي حماية كبيرة للركاب إلى جانب إمكانية تحريك مقاعد الركاب في أكثر من اتجاه.

سعر 2023 Toyota corolla cross

تمتاز corolla cross بمواصفات تعد مناسبة للسعر حيث يبدأ سعرها في الأسواق السعودية من 83 ألف ريال سعودي، وذلك يعادل 81 ألف درهم إماراتي كما يعادل أيضا 22 ألف دولار أمريكي بينما في الأسواق المصرية يبدأ سعرها من 349 ألف جنية مصري، لذلك فهي تناسب معظم الفئات العمرية نظرا للمواصفات لمثالية والسعر الممتاز الخاص بها.