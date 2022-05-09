أحصل على سياراتك الآن بالتقسيط المريح..ب 700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بالسعودية فرصه لامتلاك سيارتك الآن

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ب 700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بالسعودية فرصه لامتلاك سيارتك الآن، تشكيلة من أفضل السيارات المتوفرة في الأسواق السعودية المستعملة، لا تزيد تكلفة تقسيطها الشهرى عن 6000 ريال سعودي ومزودة بالكثير من المواصفات والمميزات المرغوب فيها بالإضافة لوسائل الأمان والترفيه التي تحتوى عليها السيارة، ب 6000 ريال سيارات مستعملة للبيع بحالة جيدة لم تسير لأكثر من 200 كيلو متر وبأفضل حال لها. ب 700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بالسعودية احصل على سيارات بالتقسيط في المملكة العربية السعودية سيارة هيونداى النترا 2008 السيارة موديل عام قديم نسبيًا ولكنها تحتوى على العديد من المواصفات المميزة، والتي لا تختلف كثيرًا عن مواصفات السيارات ذات الموديلات الحديثة.

حصلت السيارة على شهرة كبيرة في وقت إصدارها وإطلاقها في الأسواق بفضل مميزاتها الفريدة من نوعها.

ناقل حركة السيارة يعمل بنظام أوتوماتيكي متعدد الأغراض، كما أنها تعمل بأستخدام الوقود.

يبلغ سعر السيارة حوالي 642 ألف ريال سعودي، متاح منها اللون الأبيض فقط ومتوفرة بأسواق الرياض في المملكة العربية السعودية.

يتم تقسيط سعرها على مبالغ شهرية تصل لحوالي 6000 ريال سعودي.

تصل لحوالي 6000 ريال سعودي. تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان للسائق والركاب كما أنها تحتوى على وسائل ترفيه مختلفة. لا تحتاج كفيل أو ضامن من أجل الحصول عليها. سيارة تويوتا كورولا 2017 سيارة تويوتا كورولا من السيارة التى حصلت على شهرة لها كبيرة، يبحث عن امتلاكها الكثير من الأشخاص نظرًا لمواصفاته العالية.

تباع السيارة المستعملة منها وهى تسير مسافة 140 ألف كيلو متر وهى تعمل عن طريق الوقود.

تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي متعدد الأغراض ومتوفر منها اللون الأبيض فقط.

موجودة في منطقة تدعى جيزان ويتراوح سعر السيارة الكلى حوالى 25 ألف ريال سعودي.

مزودة بالعديد من وسائل الأمان وتحتوي على الكثير من وسائل الترفيه. سيارة رينو لوجان 2021 السيارة من السيارات الحديثة التي يمكنك تقسيط سعرها على مبالغ شهرية حوالي 6000 ريال سعودي.

متوفر منها اللون الأبيض وتحتوي على العديد من المميزات.

ناقل حركة السيارة مانيوال، ومحركها يصل حتى 4 سلندر.

من أهم مميزات السيارة نظام التكييف الخاص بها، حيث يقوم بتوزيع الهواء على جميع أنحاء السيارة وهو من ضمن وسائل الترفيه بها.

وسائل أمان عديدة مزودة بالسيارة كما أنها تحتوى على عجلة قيادة تعمل بشكل ألى. عمر شويل - جدة أحصل على سياراتك الآن بالتقسيط المريح..ب 700 ريال سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل بالسعودية فرصه لامتلاك سيارتك الآن - ثقفني

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