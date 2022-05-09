نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارات الأكثر مبيعًا في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد السوق السعودي للسيارات من أكثر الأسواق شهرة من ما بين الأسواق الخليجية، وهذا يعني أن معرفة إحصائيات بيع السيارات داخل هذا السوق هامًا للشركات المنتجة، وعلى هذا الأساس سنقوم بتسليط الضوء على القائمة المعلنة لسنة 2022 بخصوص السيارات الأكثر مبيعًا في السعودية.

السيارات الأكثر مبيعًا داخل السعودية

إليكم القائمة الخاصة بأكثر السيارات مبيعًا وتداولًا داخل أسواق المملكة العربية السعودية، وهذا ما سنعرضه بهذا الشكل الآتي:

هيونداي أكسنت Hyundai Accent

كما تأتي سيارة هيونداي أكسنت في المركز الأول من حيث الأكثر مبيعًا داخل السعودية، ففي هذه السنة وصلت مبيعات هذه السيارة داخل أسواق السعودية إلى حوالي 34.987 سيارة.

تويوتا كامري Toyota Camry

تويوتا كامري أتت في المركز الثاني من حيث الأكثر مبيعًا داخل السعودية، فوصلت مبيعات هذه السيارة خلال هذا العام إلى حوالي 28.902 سيارة. ومن المتوقع أن تزداد مبيعاتها في النصف الأول من العام المقبل.

هيونداي إلنترا Hyundai Elantra

وفي المركز الثالث تحتله سيارة هيونداي إلنترا، فهي تعد من أشهر السيارات التابعة لكوريا الجنوبية، فوصلت مبيعات هذه السيارة خلال هذا العام إلى حوالي 27.186 سيارة.

تويوتا ياريس Toyota Yaris

أتت تويوتا ياريس في المركز الرابع، فمبيعات هذه السيارة داخل أسواق المملكة خلال هذا العام وصلت إلى حوالي 24.187 سيارة.

تويوتا هايلكس Toyota Hilux

تراجعت سيارة تويوتا هايلكس وأتت في المركز الخامس، حيث وصلت مبيعاتها خلال هذا العام داخل السعودية إلى حوالي 16.993 سيارة.

إيسوزو دي ماكس Isuzu D-Max

جاءت سيارة إيسوزو دي ماكس في المركز السادس، فرصيد مبيعاتها خلال هذا العام داخل السعودية وصل إلى ما يقارب 16.003 سيارة.

مازدا 6 Mazda

بلغت مبيعات سيارة مازدا 6 حوالي 13.870 خلال العام داخل السعودية. وهذا الأمر جعلها تحتل المركز السابع من حيث الأكثر مبيعًا داخل المملكة.

وفي النهاية نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا في السعودية. والتي تم الإعلان عنها من جانب المسؤولين عن أسواق بيع السيارات داخل السعودية. فلاحظنا أن شركات السيارات تستفيد بشكل كبير من تلك الإحصائيات الخاصة بسياراتها. وذلك من خلال معرفتهم رفع مستوى الإنتاج أم خفضه.