لا تحتاج إلى رسوم وبدون مقدم …قسط  يبدا 999 ريال للسيارات وأول 3 أقساط مجانا 

قسط يبدا 999 ريال للسيارات، بإمكانك الآن التمتع بأفضل عروض السيارات الجديدة بأفضل الأسعار المناسبة بك ولأفراد أسرتك، فيوجد العديد من عروض السيارات الجديدة لموديلات 2022، والتي تتسم بارقي والفخامة وتمتلك السيارة الكثير من التقنيات والإمكانيات القوية للغاية، وتوفر لك خدمة الصيانة إلى جانب أي تجهيزات التي تكون بحاجة لها، حتى لا يكون الأمر صعب عليك عند عدم توفير سعر السيارة، فقد قامت أحدى الشركات بتوفير عروض رمضانية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وتوفر العديد من العروض المناسبة للغاية لمحدود الدخل بالإضافة للكثير من العروض التي يهتم بها المواطنين، وقد قام البنك المركزي السعودي بتوفير الكثير من الشركات والبنوك في المملكة العربية السعودية والتي تتم باستمرار التمويل التأجيري للسيارة لينتهي بالتملك، يوجد العديد من الشركات والبنوك التي توفر تمويل السيارات المستعملة والسيارات الجديدة على حسب الراتب الشهري الخاص بك من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية.

قسط يبدا 999 ريال للسيارات

تمويل السيارات الجديدة بأقل قسط شهري

بإمكانك الحصول على أنواع سيارات رائعة لموديل 2022 من قبل MG وأيضاً العديد من السيارات المستعملة بأنظمة التقسيط المتنوعة.

من العروض القوية للتمويل أنه دون أي مقدمات فلا يحتاج منك أن تقوم بدفع مقدمات أولى.

ولا تكون بحاجة لوجود ضامن ولا يتم القيام بدفع أي رسوم إدارية للعرض المتاح خلال شهر رمضان الكرين.

والذي يتسم بتقديم الكثير من العروض المتميزة، كما أن يتم دفع نحو 3 أقساط بشكل مجاناً على الشركة.

والتي سوف يتم احتسابها عن طريق 60 شهر للقيام بسداد ثمن السيارة، والتمويل متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بسداد قسط شهري يبلغ نحو 999 ريال سعودي، وبضمان 3 سنوات للسيارات المستعملة.

للتمتع بأفضل الخدمات التمويلية المقدمة من أقوى الشركات في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم على طلب سيارة أم جي

عن طريق التواصل مع شركة عبد اللطيف جميل تتمكن من الحصول على سيارة الأحلام بإجراءات سريعة للغاية من خلال تقديم الطلب بشكل إلكتروني عن طريق الموقع أو من خلال الذهاب لأحدى فروع الشركة بالمملكة العربية السعودية، أو عن طريق الاتصال على رقم خدمة العملاء 800244221 لتحصل على السيارة المرغوب بها.