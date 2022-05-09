سيارة الموسم الفخمة... سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 تعرف على مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 ،تعد سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 اليابانية المنشأ من إنتاج شركة تويوتا التي تشتهر بإنتاج أجود السيارات من حيث المظهر الخارجي والتجهيزات القياسية، زودت السيارة بمحركين مختلفين في السعة والقوة والإمكانيات المختلفة، تتميز بسرعتها الكبيرة على الطرق وبعدة وسائل أمان تمكنها من السير بسلاسة وتضمن راحة الركاب، ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

مواصفات تويوتا كورولا كروس 2023

زودت سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 بمحرك هجين تبلغ سعته 2 لتر، ويعمل بقوة قدرها 199 حصان.

كورولا كروس 2023 بمحرك هجين تبلغ سعته 2 لتر، ويعمل بقوة قدرها 199 حصان. أما الموتور الثاني فتصل قدرته إلى 42 حصان يعمل من خلال الدفع الخلفي للعجلات.

تأتي تويوتا كورولا كروس بنظام أمان عالي الكفاءة بجانب نظام الإضاءة الحديث، والعديد من وسائل الترفيه التي تجعلها سيارة جذابة لدى الكثير من العملاء.

تتميز بإطارات قوية تمكنها من السير بثبات على مختلف الطرق الوعرة.

يتوفر بها نظام إضاءة يناسب جميع الأجواء النهارية والليلية والضباب.

تتوفر بها عدة أنظمة للأمان مثل جهاز إنذار مانع السرقة وإنذار الحماية من الاصطدام.

تحتوي على نظام صوتي مكون من مكبرات للصوت عالية الجودة.

تشمل مرآة لمراقبة الطريق.

مميزات تويوتا كورولا كروس 2023

تعد تويوتا كورولا 2023 كروس من السيارات الرائدة في عالم السيارة لمميزاتها الكثيرة حيث:

يوجد بالسيارة وسائد هوائية لحماية الركاب من التصادم.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر.

تحتوي على شاشة وسائط متعددة ويوجد بها بلوتوث.

يمكن التحكم كهربيا في اتجاه المقاعد في عدة اتجاهات مختلفة.

تحتوي السيارة على مكيف للتحكم في درجة الحرارة بمقصورة السيارة.

تدعم يو أس بي.

مقصورة السيارة واسعة وتتسع لعدد من الأفراد.

أسعار سيارة تويوتا كورولا 2023 في بعض الدول