أرخص من كده ما فيش... 41 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 بمواصفات ومميزات خيالية

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41 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، بعد الارتفاع الكبير والأخير على كافة أسعار المنتجات والسلع وكذلك أنواع متعددة من السيارات لموديل 2022، ولكن حتى الآن متوفر العديد من الأنواع والإصدارات والأنواع أقل الأسعار حتى تكون متوفرة من أجل تلبية جميع رغبات المواطنين وكل من يريد الحصول على سيارة جديدة وخصوصاً أن الكثير من المواطنين السعوديين يريدون التعرف على أرخص أنواع السيارات بالإصدارات الجديدة المتنوعة، ونحن اليوم سوف نتعرف على أرخص أنواع السيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية. 41 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات يوجد مجموعة متنوعة من السيارات الجديدة متوفرة بالسوق السعودي بأرخص الأسعار منها: سيارة هيونداي جراند 2022 السيارة متوفرة بالسوق السعودي لتجارة السيارات بسعر يبد من 54 ألف ريال سعودي ويعتبر سعرها رخيص عند المقارنة بالمواصفات والمميزات التي تتمتع بها.

حيث أن السيارة تعمل من خلال محرك قوي للغاية ينتج عنه قوة تبلغ 82 حصان.

كما أن السيارة تعمل من خلال محرك رباعي الأسطوانات وذات سعة تبلغ حوالي 1200 سي سي.

أما بالنسبة لعزم الدوران الخاص بالمحرك الموجود بسيارة هيونداي جراند 2022 تقدر بنحو 140 نيوتن لكل متر.

السيارة مزودة بعزم دوران يبلغ حوالي 140 نيوتن لكل متر. سيارة هوندا سيتي 2022 هذه السيارة مزودة بمحرك يوجد به أربع أسطوانات وذات سعة كبيرة تبلغ نحو 1500 لتر.

يولد عنه قوة تصل حتى 119 حصان، وبعزم دوران متوفر بالسيارة يبلغ حوالي 50 نيوتن لكل متر.

كما أن السيارة تعمل بسرعة تبلغ نحو 190 كيلو متر بالساعة.

السيارة متوفرة بسوق السيارات السعودية بسعر يبدأ من 55.220 ريال سعودي.

والسعر يصل حتى 72.200 ريال سعودي فتنتمي للسيارات الرخيصة في السعودية. سيارة ميتسوبيشي اتراج 2022 تعتبر سيارة ميتسوبيشي اتراج من بين السيارات صديقة للبيئة وتتوفر في الكثير من الأسواق منها السوق السعودي بأفضل الأسعار.

وهذا بسبب ما تتمتع به من مميزات عديدة، حيث أنها من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود.

حيث أنها تستهلك حوالي 23 كيلو متر لكل نصف لتر، وتمكن من التنقل بالمسافات كبيرة من الوقود عند المقارنة بأنواع السيارات الأخرى لنفس النوع.

سعة المحرك لذلك السيارة تصل نحو 1.1 لتر وينتج عنه قوة تصل نحو 101 حصان.

وبقوة عزم دوران تبلغ 99 نيوتن متر وذات أقصى سرعة تبلغ 169 كيلو متر في السيارة الواحدة.

قد يصل سعر سيارة سيارة ميتسوبيشي اتراج 2022 فى الأسواق السعودية إلى 41,400 ريال سعودي

أما عن سعر سيارة ميتسوبيشي اتراج HL 2022 يصل إلى 46,000 ريال سعودي عمر شويل - جدة أرخص من كده ما فيش... 41 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 بمواصفات ومميزات خيالية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص من كده ما فيش… 41 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 بمواصفات ومميزات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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