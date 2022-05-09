سعر ومواصفات تويوتا راش الجديدة كليًا مواصفاتها أكتر بكتير من سعرها .. تعرف عليها الآن

سعر ومواصفات تويوتا راش الجديدة 2022 إس تي دي الجديدة هي أحد أشهر السيارات التي قامت بصناعتها شركة تويوتا الكبيرة والمعروفة بجودتها في صناعة السيارات، حيث أن هذه السيارة منتشرة بشكل واضح بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب اهتمام الشعب السعودي باقتناء أفضل أنواع السيارات الفخمة والحديثة، والتي تمتلك الكثير من المميزات والمواصفات عالية التقنية، ومن أهم مميزاتها أنها سيارة عائلية وبها الكثير من التكنولوجيا المتطورة التي يحتاج لها كل من يريد اقتناء سيارة فائقة التصنيع، ولهذا فلا بد من معرفة أهم مواصفاتها وكم سعرها داخل نطاق المملكة.

سعر ومواصفات تويوتا راش الجديدة

تمتلك سيارة تويوتا راش 2022 إس تي دي الجديدة الكثير من المميزات الجيدة، ومن أهم مميزاتها ما يلي:

من أهم مميزات تلك السيارة أنها تحتوي على يو إس بي وبها مشغل للأسطوانات السي دي.

كما تحتوي هذه السيارة على بلوتوث توصيل تلقائي، وفيها نظام أمان.

تمتلك سيارة تويوتا راش 2022 إس تي دي الجديدة عدد 6 مكبرات الصوت.

سيارة تويوتا راش 2022 إس تي دي الجديدة تستهلك وقود بمعدل 16.4 كيلو متر لكل لتر.

تمتلك السيارة حساسات خلفية وعدد 5 وسائد هوائية.

سيارة تويوتا راش 2022 إس تي دي الجديدة

يوجد الكثير من المواصفات الرائعة التي تمتلكها سيارة تويوتا راش 2022 إس تي دي الجديدة، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:

سيارة تويوتا راش 2022 إس تي دي الجديدة هي سيارة عائلية بها دفع العجلات من النوع الدفع الخلفي.

حجم محرك هذه السيارة هو 1.5 لتر.

عدد أسطواناتها هو 4 أسطوانات ممتازة من أجل توليد الطاقة والقوة بمقدار 104 حصان.

تمتلك هذه السيارة ناقل حركة من النوع الأتوماتيكي، وبها 4 سرعات، ونوع الوقود بها هو البنزين وهو نظام المحرك السفلي.

سعر سيارة تويوتا راش 2022 إس تي دي الجديدة هو 62710 ريال سعودي، مع إمكانية تقسيط المبلغ مع الشركات المختصة، كما يمكن تقسيم شهور التقسيط حسب الامكانية الخاصة بالمشتري.

تويوتا راش بالتقسيط من عبد اللطيف جميل

تعرض مجموعة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات تويوتا راش الجديدة 2022 بالتقسيط داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد تلك السيارة من السيارات العائلية المريحة والتي بها الكثير من المواصفات الرائعة ويتم عرضها بمبلغ 62.600 ريال سعودي كما أن هناك إمكانية لتمويل السيارة وأيضًا إمكانية التقسيط.