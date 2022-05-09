نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص واقوى تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية قنبلة الموسم الجبارة لمدة 60 شهر بمواصفات خيالية والسعر جبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص واقوى تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية ، سيارة كيا سبورتاج 2022 الجديدة من نوعية السيارات العائلية وهو نوع دفع العجلات والدفع الأمامي، كما يصل حجم محرك سيارة كيا سبورتاج ال اكس 1.6 الجديدة 1.6 لتر مع 4 اسطوانات يولد قوة تصل إلى 133 حصان بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك.

كل هذه المواصفات وأكثر منها دفعت المستهلكين بالبحث عن أفضل عروض تقسيط على سيارات كيا سبورتاج 2022، وحرصنا على أن نقدم لكل من يقوم بالبحث بهدف الحصول على السيارة بأقساط مريحة أقوى عروض التقسيط لسيارة كيا سبورتاج الاقوى فى عالم السيارات بمواصفات واسعار خارقة في المملكة العربية السعودية.

ارخص واقوى تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

إلى كل شخص يريد التعرف على خيارات شراء سيارة كيا سبورتاج 2022 المختلفة يمكنكم الآن معرفة نظام التمويل للحصول على السيارة بكل سهولة دون أن تتأثر ميزانيتك الشخصية عن طريق حصولك على نسبة تمويلات جيدة.

يمكن أن يتم سداد قيمة السيارة لمدة تصل لحوالي 60 شهر ما يعادل 5 سنوات ولكن تختلف قيمة القسط الشهري على حسب موديل السيارة وسعر الشراء وتكون أسعار فئات سيارة كيا سبورتاج 2022 كما يلي:

يصل سعر سيارة كيا سبورتاج ال اكس 1.6 2022 حوالي 97.406 ريال سعودي.

بينما يكون سعر سيارة كيا سبورتاج كلاسك 2.4.5 تقريباً 1.3.958 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى سعر سيارة كيا سبورتاجsx turbo فيقدر بـ 132.363 ريال سعودي.

ويتوفر من ضمن عرض التقسيط سيارة كيا سبورتاج 1.6 EX كلاس 2022 بثمن 108.903 ريال سعودي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

لقد جاءت سيارة بكل فئتها بمواصفات وإمكانيات كبيرة جداً جعلتها من ضمن السيارات التي عليها إقبال كبير من المستهلكين ومن مواصفات السيارة التالي: