نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا وفورد وشيفروليه مستعملة بأسعار مذهلة للبيع داخل السعودية في المقال التالي

سيارات هيونداي وفورد وشيفروليه مستعملة للبيع بالسعودية، يحتاج العديد من المواطنين السعوديين إلى وجود سيارة توفر عليه الوقت والمجهود الذي يبذله في وسائل المواصلات العادية ولكن هناك بعض الأسر التي لا يسمح لها دخلها الشهري الحصول على سيارة جيدة وبمواصفات معقولة ولكن اليوم سوف نحل لك هذه المشكلة فسوف نكون دليلك للحصول على سيارة تناسبك وتناسب دخلك الشهري وبأشهر الماركات وبأقل الأسعار مع إمكانية التقسيط لبعض السيارات من خلال السطور التالية: سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2007: تأتي سيارة تويوتا بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة يبلغ 186000 كيلو متر.

السيارة موجودة داخل مدينة بريدة.

اللون الخارجي للسيارة أبيض، الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 7000 ريال سعودي ويمكن تقسيطها بمقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

يمكنك التواصل مع البائع عن طريق الأرقام التالية 0580388296 أو 00966580388296. سيارة شيفروليه أبيكا سيدان مستعملة موديل 2010: تأتي السيارة شيفروليه أبيكا بناقل حركة مانيوال.

عداد المسافات المقطوعة يبلغ 300000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة ذهبي، الوقود المستخدم في السيارة بنزين.

السيارة موجودة في مدينة أبو عريش.

سيارة شيفروليه أبيكا سيدان بسعر 8000 ريال سعودي.

يمكنك التواصل مع البائع والحصول على السيارة عبر الأرقام التالية 0583312426 أو 00966583312426. سيارة فورد إيدج مستعملة موديل 2013: سيارة فورد تأتي بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة سجل 242968 كيلو متر.

السيارة موجودة داخل مدينة عرعر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض، والوقود المستخدم في السيارة بنزين.

السيارة بها مكيف ومرايات كهربائية وريموت كنترول.

السيارة بها فرش جلد وفتحة سقف ومزودة بالنظام الذكي لركن السيارة.

السيارةبها مشغل دي في دي ومدخل يو إس بي ومدخل أيه يو إكس.

السيارة بها نظام التحكم في الطارة وبلوتوث ومبدل أقراص.

السيارة بها وسائد هوائية للسائق والركاب مع وجود نظام ضد السرقة.

السيارة فورد إيدج مستعملة بسعر 37000 ريال سعودي، ويمكنك الحصول عليها بالتقسيط عن طريق دفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

يمكنك التواصل مع البائع والحصول على سيارة فورد إيدج عن طريق الإتصال على الأرقام التالية 0581356569 أو 00966581356569. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا وفورد وشيفروليه مستعملة بأسعار مذهلة للبيع داخل السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات تويوتا وفورد وشيفروليه مستعملة بأسعار مذهلة للبيع داخل السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.