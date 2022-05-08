نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في دبي وأبو ظبي بسعر لا يتعدى 10 الاف درهم في الإمارات المتحدة في المقال التالي

سيارات مستعملة في دبي وأبو ظبي ،نقدم أشهر ماركات السيارات المنتشرة وذات شهرة واسعة في مملكة الإمارات المتحدة، حيث يهتم المواطن الإماراتي أو من يقيم بها بضرورة وجود سيارة لتسهيل أعباء السفر أو الرحلات الطويلة أو المشاوير بصفة عامة، فـ يبحث المواطن دائماً عن أماكن بيع وشراء سيارات جديدة أو سيارات مستعملة على حسب الحالة الاقتصادية للمواطن، نعرض سيارات مستعملة بسعر مخفض في دولة الإمارات في دبي و أبو ظبي على النحو التالي. سيارات مستعملة في دبي وأبو ظبي تويوتا كامري موديل 1998 مستعملة سعة المحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 556 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي.

تأتي السيارة مطابقة مع مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على مكيف ونظام ABS المسئول عن منع انزلاق الفرامل، وراديو وبلوتوث ومدخل يو اس بي.

سعر تويوتا كامري مستعملة في الإمارات 7800 درهم. ميتسوبيشي لانسر موديل 2010 مستعملة سعة المحرك 1600 سي سي سيارة سيدان بنظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 324 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة أبو ظبي- مصفح.

تأتي السيارة مطابقة لمواصفات السيارات اليابانية.

السيارة من حيث الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية سليمة.

تحتوي على مكيف يدوي، وقفل مركزي، وميزة الدخول بدون مفتاح، وعجلة القيادة معززة أليًا، النوافذ والمرايات كهربائية، وراديو وبلوتوث.

سعر ميتسوبيشي لانسر مستعملة في الإمارات 8800 درهم. نيسان ألتيما موديل SV 2007 مستعملة تبلغ سعة المحرك 2500 سي سي وهي من السيارات السيدان ذات نظام الدفع الأمامي، مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 400 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي- العوير.

تطابق مواصفات السيارة بمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

السيارة ليس بها أي تاريخ للحوادث وهي بحالة ممتازة.

تحتوي على كاميرا مراقبة خلفية وسنتر لوك وعجلة قيادة معززة أليًا، وحساسات لسهولة الركن ووسائد هوائية ونظام حماية كتكامل، وجنوط ألمونيوم.

سعر نيسان ألتيما مستعملة في الإمارات 6000 درهم. مرسيدس بنز سي ال كاي موديل 2006 مستعملة محرك السيارة يأتي بسعة 3000 سي سي بقوة 231 حصان وقوة عزم الدوران 300 نيوتن/ متر، سيارة دفع رباعي مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 172 ألف كم.

السيارة متواجدة في مدينة أبو ظبي- مصفح.

تحتوي على وسائد هوائية ومكيف أوتوماتيك ومدخل يو اس بي و AUX وجميع الوسائل الترفيهية وتجهيزات الأمان والحماية.

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