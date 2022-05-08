سيارة مستعملة بدون مقدم وضمان 3 سنوات موديل 2020 بقسط شهري 1,147 ريال

يتجه الكثير من الأفراد للبحث عن سيارات مستعملة وتكون بحالة جيدة، حيث أنها يتوافر بها جميع الكماليات وسهولة صيانتها، وجود قطع غيار متوفرة لها، وسعرها رخيص، وكفاءة السيارة بشكل عام أثناء السير والأمان الذي يهم الجميع لسلامة جميع أفراد الأسرة، لذلك وفرت العديد من الجهات التمويلية مجموعة من العروض للحصول على تمويل السيارة المناسب، أو الحصول على تقسيط للسيارة المستعملة بما يتناسب مع الراتب الشهري للفرد، وتمتاز التمويلات المستعملة بأنها متوفرة لمحدودي الدخل ومن يمتلك راتب شهري بسيط، والتمويل متاح للمواطنين والغير سعوديين، فيمكنهم التقدم للحصول على السيارة بسعر مناسب ومميزات جيدة بضمان حتى 3 سنوات.

سيارات مستعملة بضمان ثلاث سنوات

يمكنك أن ت حصل على أحدث عروض السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية لسيارة تويوتا يارس موديل 202 بأقل قسط شهري وهي سيارة خطوات سيرها قليلة وتمتاز بالقوى والأمان والكماليات الموجودة في موديل سيارات 2020، ولونها بني وأوتوماتيك، عروض سيارات بي أم دبليو، فهي سيارة مستعملة وعدد سيرها 59 ألف كيلومتر، ومتواجدة في جدة، يمكنك طلب السيارة من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة بدون مقدم وبضمان 3 سنوات، ولا يوجد كفيل، فسوف تحصل على السيارة بإجراءات سريعة، سيارات موديل 2022 بدون مقدم، ومن أهم مزايا سعر السيارة بأن الدفعة الأخيرة تصل حتى 20%، وسعر السيارة 78 ألف ريال و825، والقسط الشهري 1,147 ريال، يمكنك التقديم لطلب السيارة بعدما تقم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

كيفية التقديم لطلب السيارة المستعملة

من خلال الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، قم بزيارة الفرع أو يمكنك التحدث مع أحد ممثلي الشركة لخدمة العملاء والاتصال على الرقم 8002442211 من الأحد إلى الخميس، أو التوجه إلى أحد الفروع المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية في جدة أو المدينة المنورة، أو الرياض، المعيصم، الدمام، أبو عريش، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بعد اختيار السيارة المناسبة، وملئ نموذج طلب التمويل السيارة المستعملة، واستخدام حاسبة التمويل لسهولة التعرف على البرنامج المتاح لك، قم بتقديم الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة، العنوان الوطني، وصورة من رخصة القيادة باسم المتقدم وتكون سارية المفعول، بجانب تعريف الراتب وإثبات الدخل الشهري، ثم تقديم طلب التمويل إلى شركة عبد اللطيف جميل.