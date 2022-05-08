عروض سيارات تويوتا بأسعار خيالية بالسعودية موديلات حديثة لن تصدق السعر، تعتبر سيارات تويوتا من أكثر السيارات شعبية في أغلب الدول العربية، حيث تعتبر سيارات تويوتا هي من نوعية السيارات الاعتمادية التي تمتاز بقوتها وقلة أعطالها فهي الأقل في الذهاب للتصليح على مستوى العالم أجمع، ويتجه فئة كبيرة من العملاء في الذهاب للتصفح على كل ما هو جديد في عالم السيارات عن سيارات تويوتا، كما أن سيارات تويوتا تمتاز بإعادة سعر البيع بشكل كبير ولا تفقد ثقة عملاءها وحبهم في أقتناء سيارة من تلك النوعية، تعتبر سيارات تويوتا يارس من السيارات الأقل سعرا التي تبدأ بموديل العام الحالي من 49 ألف ريال سعودي، ويعلو سعرها مع تويوتا لاند كروز لمن يرغب في شراء سيارة بسعر مرتفع تصل إلى 329 ألف ريال سعودي، سنعرض لكم سيارات تويوتا بأقل الأسعار في السعودية بموديلات مختلفة 2022، 2021، 2020، اختاروا منها ما يناسبكم.

أرخص سيارات تويوتا بالسعودية أحدث الموديلات

سيارات تويوتا بها الكثير من الأنواع والفئات من تويوتا يارس، تويوتا راف، تويوتا كامري، تويوتا كورولا، تويوتا أفانزا، تويوتا أوريس، وغيرها من الأنواع والفئات الأخرى من نوعية تويوتا، ولكن تعتبر سيارات تويوتا من أقل في المنافسة من حيث الكماليات والتجهيزات، حيث إنها لا تأتي بكماليات قوية أمام منافسيها، كما إنها منتشرة بشكل كبير في الأسواق، لذا متميزة على الإطلاق في كل الطرق والدول.

سيارة تويوتا يارس 2022 محرك 1.5 واي

من أكثر السيارات طلبا في المملكة العربية السعودية لما لها من مزايا كبيرة. سيارة تويوتا من فئة سيدان نوع دفع العجلات للسيارة دفع أمامي. حجم محرك السيارة 1.5 لتر بعدد 4 أسطوانات توليد قوة 105 حصان. نظام محرك السيارة أو نوع الوقود بنزين. ناقل الحركة لسيارة تويوتا يارس أوتوماتيك.

مميزات سيارة تويوتا يارس 2022