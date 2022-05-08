نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا موديلات حديثة مستعملة بدون مقدم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارات تويوتا المستعملة من أفضل انواع السيارات التي يرغب في شرائها الكثير من الأشخاص لما تحتوي عليه من مزايا.

فهذه السيارة توفر للقائد الشعور بالقوة بالإضافة إلى الشعور بالأمان واليوم من خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم قائمة بأنواع من سيارات تويوتا المستعملة.

سيارات تويوتا المستعملة بدون مقدم

سنقدم إليكم في السطور الآتية مجموعة من سيارات تويوتا المستخدمة والمتوفرة لدى معارض عبد اللطيف جميل وتتسم بموديلاتها الحديثة.

بالإضافة إلى حالتها الممتازة مع سعرها المناسب للراتب وإليكم في السطور الآتية مجموعة من تلك السيارات وبإمكانكم اختيار المناسب إليكم:

سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2018

تتوفر تلك السيارة الآن في معارض عبد اللطيف جميل وتحتوي السيارة على ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك كما أن لون السيارة من الخارج أبيض لؤلؤي وتتوفر السيارة بسعر 57986 ريال سعودي وقسطها الشهري يكون تقريبًا 1.524 ريال سعودي.

ويمكن بكل سهولة الحصول عليها من خلال التواصل مع أي معرض من معارض عبد اللطيف جميل وسيتم الحصول عليها على الفور سواء من خلال الدفع النقدي أو التقسيط الشهري وعليكم أن تعلموا أن التقسيط يناسب كافة العملاء دون أن يشكل عبء مطلقًا عليهم.

سيارة تويوتا موديل 2021 باص فان بوكس

تتوفر تلك السيارة الأن في مدينة الرياض ومتوفرة بلون أبيض لؤلؤي كما أن مكان تواجدها مدنية الرياض ويصل سعر السيارة إلى 136390 ريال سعودي.

بينما سعر تقسيطها الشهري يكون 2.899 ريال سعودي فتتوفر السيارة بناقل أتوماتيك.

سيارة تويوتا افانزا موديل عام 2018 فان بوكس

تعتبر تلك السيارة من أفضل أنواع السيارات من تويوتا فتتوفر السيارة بلون أبيض وهي متواجدة في مدينة جدة ونوع الوقود فيها بنزين .

كما أنها تحتوي على ناقل الحركة أوتوماتيك وتتوفر السيارة بسعر 39523 ريال سعودي بينما سعرها تقسيطها الشهري فهو 1.038 ريال سعودي ويتم الحصول عليها بكل سهولة من خلال التواصل مع معارض عبد اللطيف جميل.

سيارة تويوتا يارس موديل عام 2017

تتوفر سيارة تويوتا الآن بالدمام ومتوفرة باللون الفضي الرمادي بالإضافة إلى ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك مع العلم أن السيارة متوفرة للتمويل فقط.

بالإضافة إلى ضمان ثلاثة سنوات ويصل سعر التقسيط الشهري لها إلى 972 ريال سعودي.