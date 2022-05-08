نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا 2023 فيس ليفت بالصور في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن تقديم سيارتها الأشهر كورولا بالشكل الجديد من الجيل الحالي من السيارة الأكثر مبيعاً حول العالم منذ انطلاقها ، وتعتبر كورولاً هي ملكة الاعتمادية بين كافة السيارات السيدان علي مر التاريخ ، وهي معشوقة الملاك ، وتعتبر ادخار آمن لأموال مالكيها ، بل وما يدعو للدهشة أن سعر السيارة في بعض البلاد مثل مصر يرتفع مع مرور الزمن رغم استخدامها ولا تتأثر بأي انخفاضات في أسعار السوق ، فكل موديل جديد منها يحظى بزيادة سعرية ويحمل معه الأجيال الأقدم لزيادات في الأسعار ، ولطالما اعتمدت تويوتا علي تكنولوجيا تطوير المحرك الخاص بها علي المدي الطويل ليعطي أعلي مستوي اعتمادية يصل في معظم الوقت لصفر أعطال حرفياً خلال عشرات السنين وملايين من ساعات التشغيل ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم كل ما يخص تويوتا كورولا 2023 فيس ليفت بالصور وأهم مميزات ومواصفات وعيوب و صور طراز كورولا الجديدة.
تويوتا كورولا 2023 فيس ليفت بالصور
يعتبر مصطلح الفيس ليفت كلمة جديدة تستخدم في التعبير علي التطور في نفس الجيل من ناحية الشكل الخارجي وبعض الدواخل مثل الأخت الأعلى تويوتا كامري 2022 :
- لن يختلف الطراز الجديد أو الموديل من سيارة كورولا في عام 2023 عن كورولا 2022 أو كورولا 2021 من ناحية العتاد الميكانيكي.
- نظام التعليق في الجيل الحالي من السيارة منذ 2019 هو الأفضل علي الإطلاق عن كافة الأجيال السابقة.
- الاختلافات التي ستطرأ علي الفيس ليفت هي تغييرات في شكل بعض الإكسسوار من الداخل والخارج.
- وفق تسريب صورة السيارة تظهر شكل الشبكة الأمامية والخلفية تغير تماماً في نسخته الأحدث.
- مصابيح الإنارة من الأمام تغيرت في الشكل كلياً.
- الإطارات أيضاً ستحظى ببعض التطور الهندسي والفني في الفيس لفت كما في الصور.
- فئات جديدة بمحرك بسعة 1.8 مدمج هجين ومحرك آخر ثلاثي الأسطوانات.
- وستقوم تويوتا بطرح نسخته الفيس ليفت تويوتا كورولا موديل 2023 تحديثاً علي طراز كورولا بنسخته الحالية في الربع الأخير من 2022.
أسعار وفئات تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA
تقدم مجموعة عبداللطيف جميل سيارة كورولا بـ 9 فئات في المملكة بأسعار مختلفة كالآتي :
- XLI 1.5L : بسعر 75555 ريال سعودي.
- و XLI EXECUTIVE 1.5L : بقيمة 79 ألف و 235 ريال.
- أما XLI EXECUTIVE MR 1.5L : بـ 85 ألف و 215 ريال.
- ثم GLI MR 1.5L : سعر 91,195 ر.س.
- فئة XLI EXECUTIVE HEV 1.8L : بقيمة 91 ألف و 195 ريال.
- وفئة GLI HEV MR 1.8L : بقيمة 100 ألف و 740 ريال.
- ثم فئة الـ GLI MR 2.0L : بقيمة 95 ألف و 335 ر.س.
- الفئة XLI EXECUTIVE MR 2.0L : بسعر 89 ألف و 355 ريال سعودي.
- وأخيراً فئة XLI 2.0L : وجاءت بتسعير 79810 ريال سعودي.
أما في مصر تقدم كورولا بـ 11 فئة بين المحركات العادية والهايبرد ، ويتراوح سعرها من 352 ألف جنيه حتي 690 ألف لأعلي فئة من الهايبرد.
مميزات تويوتا كورولا الجديدة
- مصابيح الإضاءة الأمامية من الليد ثنائي الشعاع.
- تحتوي علي فتحة سقف قمرية.
- قوة وانسيابية في التصميم والأداء تقدمها السيارة تويوتا كورولا.
- إطارات جديدة قياس 17 إنش.
- فتحة تبريد خلفية.
- إمكانية طي المقاعد الخلفية 60/40 درجة.
- حيز داخلي يعطي إحساس بالرحابة والبراح.
- صندوق أمتعة ” شنطة ” 470 لتر.
- تجهيزات سلامة وأمان قوية.
- ويعمل طراز كورولا بنسخته الحالية بالإمكانات المذكورة والتي سيحظى بها بها موديل فيس ليفت.
مواصفات تويوتا كورولا الجديدة
في نسختها الجديدة من الجل الحالي ستظهر علي كورولا العديد من التحديثات ، بيد أن الموصفات القياسية لا تزال حاضرة كالآتي :
- بالنسبة لفئة 2.0L XLI :
|المحرك
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|ناقل حركة
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|الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم)
|4630 – 1780 – 1435
|استهلاك الوقود
|19.8 كم/ لتر
|سعة خزان الوقود
|50 لتر
|تجهيزات
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|الأمان
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فئة 1.8L XLI Executive HEV في السعودية
|المحرك
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|ناقل حركة
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|الأبعاد
|طول – عرض – ارتفاع (مم): 4630 – 1780 – 1455
|استهلاك الوقود
|27.6 كم/ لتر
|سعة خزان الوقود
|43 لتر
|تجهيزات
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|الأمان
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ألوان تويوتا كورولا فيس ليفت face lift
تتوفر سيارة كورولا الجديدة بـ 7 ألوان المتاحة هي :
- رمادي معدني سيلستي.
- أحمر ميكا معدني.
- أسود ميكا.
- الرمادي المعدني العادي.
- فضي معدني.
- ميكا أبيض لؤلؤي بلاتيني.
- بيج معدني.
أبعاد سيارة تويوتا كورولا 2023 فيس ليفت بالصور
- ارتفاع كلي : 1 متر و 45 سم ونصف.
- العرض الإجمالي : 1780 مللي متر.
- الطول الكلي للسيارة : 4630 مللم.
- طول قاعدة العجلات : 2700 ملم.
- إطارات بقياسات 15 و 16 و 17 إنش.
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