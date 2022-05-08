نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا 2023 فيس ليفت بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن تقديم سيارتها الأشهر كورولا بالشكل الجديد من الجيل الحالي من السيارة الأكثر مبيعاً حول العالم منذ انطلاقها ، وتعتبر كورولاً هي ملكة الاعتمادية بين كافة السيارات السيدان علي مر التاريخ ، وهي معشوقة الملاك ، وتعتبر ادخار آمن لأموال مالكيها ، بل وما يدعو للدهشة أن سعر السيارة في بعض البلاد مثل مصر يرتفع مع مرور الزمن رغم استخدامها ولا تتأثر بأي انخفاضات في أسعار السوق ، فكل موديل جديد منها يحظى بزيادة سعرية ويحمل معه الأجيال الأقدم لزيادات في الأسعار ، ولطالما اعتمدت تويوتا علي تكنولوجيا تطوير المحرك الخاص بها علي المدي الطويل ليعطي أعلي مستوي اعتمادية يصل في معظم الوقت لصفر أعطال حرفياً خلال عشرات السنين وملايين من ساعات التشغيل ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم كل ما يخص تويوتا كورولا 2023 فيس ليفت بالصور وأهم مميزات ومواصفات وعيوب و صور طراز كورولا الجديدة.

تويوتا كورولا 2023 فيس ليفت بالصور

يعتبر مصطلح الفيس ليفت كلمة جديدة تستخدم في التعبير علي التطور في نفس الجيل من ناحية الشكل الخارجي وبعض الدواخل مثل الأخت الأعلى تويوتا كامري 2022 :

لن يختلف الطراز الجديد أو الموديل من سيارة كورولا في عام 2023 عن كورولا 2022 أو كورولا 2021 من ناحية العتاد الميكانيكي. نظام التعليق في الجيل الحالي من السيارة منذ 2019 هو الأفضل علي الإطلاق عن كافة الأجيال السابقة. الاختلافات التي ستطرأ علي الفيس ليفت هي تغييرات في شكل بعض الإكسسوار من الداخل والخارج. وفق تسريب صورة السيارة تظهر شكل الشبكة الأمامية والخلفية تغير تماماً في نسخته الأحدث. مصابيح الإنارة من الأمام تغيرت في الشكل كلياً. الإطارات أيضاً ستحظى ببعض التطور الهندسي والفني في الفيس لفت كما في الصور. فئات جديدة بمحرك بسعة 1.8 مدمج هجين ومحرك آخر ثلاثي الأسطوانات. وستقوم تويوتا بطرح نسخته الفيس ليفت تويوتا كورولا موديل 2023 تحديثاً علي طراز كورولا بنسخته الحالية في الربع الأخير من 2022.

أسعار وفئات تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA

تقدم مجموعة عبداللطيف جميل سيارة كورولا بـ 9 فئات في المملكة بأسعار مختلفة كالآتي :

XLI 1.5L : بسعر 75555 ريال سعودي.

و XLI EXECUTIVE 1.5L : بقيمة 79 ألف و 235 ريال.

أما XLI EXECUTIVE MR 1.5L : بـ 85 ألف و 215 ريال.

ثم GLI MR 1.5L : سعر 91,195 ر.س.

فئة XLI EXECUTIVE HEV 1.8L : بقيمة 91 ألف و 195 ريال.

وفئة GLI HEV MR 1.8L : بقيمة 100 ألف و 740 ريال.

ثم فئة الـ GLI MR 2.0L : بقيمة 95 ألف و 335 ر.س.

الفئة XLI EXECUTIVE MR 2.0L : بسعر 89 ألف و 355 ريال سعودي.

وأخيراً فئة XLI 2.0L : وجاءت بتسعير 79810 ريال سعودي.

أما في مصر تقدم كورولا بـ 11 فئة بين المحركات العادية والهايبرد ، ويتراوح سعرها من 352 ألف جنيه حتي 690 ألف لأعلي فئة من الهايبرد.

مميزات تويوتا كورولا الجديدة

مصابيح الإضاءة الأمامية من الليد ثنائي الشعاع.

تحتوي علي فتحة سقف قمرية.

قوة وانسيابية في التصميم والأداء تقدمها السيارة تويوتا كورولا.

إطارات جديدة قياس 17 إنش.

فتحة تبريد خلفية.

إمكانية طي المقاعد الخلفية 60/40 درجة.

حيز داخلي يعطي إحساس بالرحابة والبراح.

صندوق أمتعة ” شنطة ” 470 لتر.

تجهيزات سلامة وأمان قوية.

ويعمل طراز كورولا بنسخته الحالية بالإمكانات المذكورة والتي سيحظى بها بها موديل فيس ليفت.

مواصفات تويوتا كورولا الجديدة

في نسختها الجديدة من الجل الحالي ستظهر علي كورولا العديد من التحديثات ، بيد أن الموصفات القياسية لا تزال حاضرة كالآتي :

بالنسبة لفئة 2.0L XLI :

المحرك سعة 2.0 لتر بنسخته الأكبر ، ويعمل بـ 4 أسطوانات

قوة : 168 حصان / 6600 د.د

العزم الأقصى 200 ن.م /4400-4800 د.د ناقل حركة تتابعي متغير CVT

خاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم) 4630 – 1780 – 1435 استهلاك الوقود 19.8 كم/ لتر سعة خزان الوقود 50 لتر تجهيزات مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، مزودة بإشارات انعطاف، قابلة للطي يدويا.

جنوط حديد مقاس 15 بوصة

الإطارات: 195/65R15

أنوار أمامية هالوجين

شبك امامي اسود بتطعيمات كروم

نوافذ أمامية و خلفية كهربائية

مقاعد من القماش

الدخول بدون مفتاح “ريموت كونترول”

نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث و نظام ابل كار بلاي*

6 سماعات

مكيف أمامي بتحكم يدوي

فتحة مكيف خلفي (بارد فقط)

أزرار تحكم على المقود الأمان وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية أمامية

مثبت سرعة

حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف

نظام فرامل ABS – EBD – ESP

LANE KEEP ASSIST مساعد البقاء في الحارة المرورية.

Vehicle Tire Pressure Monitoring System نظام مراقبة ضغط الإطارات.

وسائل هوائية للسائق والركاب وجانبية.

فئة 1.8L XLI Executive HEV في السعودية

المحرك 1.8 لتر، رباعي الأسطوانات

القوة القصوى: (مجمع) 121 حصان / 6000 د.د

العزم الأقصى 142 ن.م / 3600 د.د ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT كهربائي كليا الأبعاد طول – عرض – ارتفاع (مم): 4630 – 1780 – 1455 استهلاك الوقود 27.6 كم/ لتر سعة خزان الوقود 43 لتر تجهيزات مرايات جانبية كهربائية، بلون السيارة، مزودة بإشارات انعطاف، قابلة للطي يدويا

جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة

مقاس الإطارات: 205/55R16

أنوار أمامية هالوجين

شبك أمامي ملون و مطلي بالكروم

نوافذ أمامية و خلفية كهربائية

مقاعد من القماش

الدخول بدون مفتاح “ريموت كونترول”

نظام صوتي بشاشة لمس 9 بوصة مع بلوتوث و نظام ابل كار بلاي*

4 سماعات

كاميرا خلفية *

مكيف أمامي بتحكم اوتوماتيكي

فتحة مكيف هواء خلفي يدوي (بارد فقط)

“4.2 شاشة معلومات متعددة

شريط جانبي مطلي بالكروم

جهاز نفخ الإطارات الأمان وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية أمامية

مثبت سرعة.

حساسات أمامية و خلفية للمساعدة على الوقوف (صنع في الصين)*

جناح خلفي (صنع في ماليزيا)*

تحكم بالقفل المركزي للأبواب من باب الراكب الأمامي

حقيبة السلامة ألوان تويوتا كورولا فيس ليفت face lift تتوفر سيارة كورولا الجديدة بـ 7 ألوان المتاحة هي : رمادي معدني سيلستي. أحمر ميكا معدني. أسود ميكا. الرمادي المعدني العادي. فضي معدني. ميكا أبيض لؤلؤي بلاتيني. بيج معدني.

أبعاد سيارة تويوتا كورولا 2023 فيس ليفت بالصور