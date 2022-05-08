السيارة الروسية هتكسر الدنيا...سيارة لادا نيفا 2022 فى السعودية مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول

سيارة لادا نيفا 2022 فى السعودية، قامت شركة لادا نيفا الروسية بطرح العديد من أنواع السيارات المختلفة التي يرغب فئة كبيرة من المواطنين باقتنائها، لما تتميز به السيارة من مواصفات قياسية، سواء كانت بالتصميم الداخلي أو التصميم الخارجي لها، وتتمتع بالعديد من التقنيات والتجهيزات منذ أن طرحت في الأسواق السعودية، بالإضافة أنها تنتمي لفئة السيارات الرياضية التي تعمل من خلال محرك قوي يعمل بشكل أوتوماتيك، ونوع السحب بها أمامي لجميع العجلات، وهذا يجعل القائد متمكن بقياده السيارة بكل أمان دون خوف أو قلق، وقد حرصنا اليوم أن نعرض عليكم أبرز التفاصيل التي تتعلق بمواصفات ومميزات وسعر سيارة لدا نيفا السنه ٢٠٢٢.

سيارة لادا نيفا 2022 فى السعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

تعد سيارة لادا نيفا 2022 من بين أنواع السيارات الرياضية التي قد تم طرحها في السوق السعودي بالفترة الأخيرة، وتتوفر بأربع فئات مختلفة.

من حيث المميزات والأسعار.

يتم طرحه السيارة في العديد من دول العالم من أهمها المملكة العربية السعودية، وروسيا وأمريكا والعديد من الدول الأخري.

السيارة تدعم العمل على الطرق بتقنية الدفع الرباعي لجميع العجلات، فقد تم تصميم عجلاتها من نوع البلاستيك القوي المقاوم للكسر.

المقاعد الداخلية بالسيارة مصممة بشكل احترافي لتمنح الراكب العديد من الراحة والشعور بالدفء والأمان.

مزوده بمكيف هواء يعمل بكفاءة عالية حتى يضبط درجة حرارة السيارة مناسبه للسير بجميع الأوقات.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

السيارة يوجد بها نظام جيد يقوم بتوفير العديد من الهدوء أثناء القيادة والسير بها على الطرق الصعبة المختلفة.

يوجد بسيارة لادا نيفا 2022 نظام فرامل جديد يمكن مواجهة الطوارئ.

نظام فرامل جديد يمكن مواجهة الطوارئ. السيارة تتمتع بالعديد من وسائل الأمان والسلامة حتى تحمي الركاب والقائد من أن يتعرض للحوادث.

المحرك المتوفر بها يعمل عن طريق البنزين، ومتوفر بها شاشة رائعة تعمل من خلال تقنية اللمس للقيام بعرض المعلومات.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في بعض الدول