نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا هايلوكس مواصفات واسعار تعرف عليها الآن … السيارة متوفرة للتنازل من بنك الراجحي في المقال التالي
تويوتا هايلوكس مواصفات واسعار ، تعتبر السيارة تويوتا هايلوكس موديل 2021 من السيارات التى تناسب منطقة الخليج لما تتميز به المنطقة الخليجية من الطبيعة الصحراوية والجبلية فقد أثبتت السيارة تويوتا هايلوكس وجودها فى منطقة الخليج والسيارة صناعة يابانية تعتبر السيارة مستعملة حيث يتم التنازل عن طريق بنك الراجحى وتوجد السيارة فى مكة المكرمة.
تويوتا هايلوكس مواصفات واسعار
- السيارة تويوتا هايلوكس موديل2021 2021 toyota hilux بها مواصفات تتناسب مع البيئة السعودية وتوفر لمن يقتنيها الراحة والأمان على الطريق.
- تحتوى السيارة تويوتا هايلوكس موديل 2021 2021 toyota hiluxعلى محرك 2400 سى سى بقوة 134 حصان وعزم دوران 343 نيوتن متر.
- ناقل الحركة بالسيارة تويوتا هايلوكس يدوى به 5 سرعات.
- تحتوى السيارة تويوتا هايلوكس 2021 toyota hiluxعلى واجهة أمامية بشبك حديد وحوافه سوداء.
- تحتوى السيارة على إضاءة عالية حيث تحتوى على فوانيس أمامية وأضواء ليد وفوانيس خلفية.
- تعتبر السيارة تويوتا هايلوكس 2021 2021 toyota hilux بها قوة سحب 4 × 4
- السيارة تويوتا هايلوكس 2021 2021 toyota hiluxبها نظام ترفيهى حيث يوجد بها شاشة حديثة تدعم نظام أندرويد.
- وتتوفر بالسيارة وسائد هواية بالمقاعد الأمامية كوسيلة أمان للسائق.
- كما أنها تحتوى على نظام تكييف عالى الجودة يشمل المقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية.
- وتحتوى السيارة تويوتا هايلوكس 2021 toyota hilux على سعة تخزينية عالية فهى مناسبة للخروج إلى الصحراء والمخيمات.
اسعار تويوتا هايلكس 2016 مستعملة للبيع
السيارة بحالة الزيرو ولكنها مستعملة وتتوفر السيارة في جدة كما أن السيارة تنتمي إلى فئة سيارات النقل فهي ممتازة جدًا في نقل الكثير والعديد من البضائع ومناسبة جدًا للجميع كما أن سعرها في متناول الكثير، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المعارض التي تقدم السيارة عن طريق التمويل أو عن طريق الأقساط فالسيارة متوفرة وبأسعار رائعة.
- نوع ناقل الحركة بها هو ناقل حركة عادي.
- اللون المتوفر للسيارة هو الأبيض.
- سعر السيارة بالكاش 66 ألف ريال سعودي من مجموعة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات.
- سعر سيارة تويوتا هايلكس شامل الضريبة.
- كما أن السيارة توجد في منطقة جدة في معرض اوتوماكس للسيارات.
- مواصفات تويوتا هايلوكس مقارنة بالسعر ممتازة ورائعة وسعرها مناسب جدًا.
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