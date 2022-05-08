نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتري سيارات الآن..عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس lX 2022 ب 900 ريال احصل على من الجبر لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات عاليه في المقال التالي

عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس lX 2022 ب 900 ريال احصل على من الجبر لمدة 60 شهر، استطاعت شركة الجبر من أن توفر للعملاء الكرام الكثير من العروض والتمويلات المتنوعة وأنظمة التقسيط المختلفة على سيارة كيا بيجاس lX 2022 والتي تعد من أهم الإصدارات منذ عام 2019، حيث أنها تقوم بإنتاج كيا الكورية، وتتسم السيارة بسعرها الاقتصادي المناسب لجميع العملاء، وتتميز السيارة بالكثير من التقنيات والإمكانيات وتتمتع بالكثير من وسائل الأمان والسلامة ووسائل الترفيه، التي جعلت الجميع يقبل عليها ويريدون شراء السيارة سواء بالتقسيط أو الكاش. عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس lX 2022 ب 900 ريال سيارة كيا بيجاس متاحة بتقسيط يبدأ من 962 ريال سعودي، ويتم سداد دفعة أولى بقيمة 5,187 ريال سعودي.

يبدأ من 962 ريال سعودي، ويتم سداد دفعة أولى بقيمة 5,187 ريال سعودي. ويتم سداد الدفعة الأخيرة نحو 15,559 ريال سعودي، ويتم سداد ثمن السيارة على خمس سنوات فيما يعادل 60 شهر.

والسيارة متاحة بسعر 51,863 ريال سعودي. مواصفات سيارة كيا بيجاس lX 2022 تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 1400 سي سي بينما القوة تبلغ نحو 95 حصان.

وذات أقصى عزم دوران بلغ نحو 132 نيوتن لكل متر.

كما أنها مزودة بناقل حركة أتوماتيك ومكون من 4 سرعات متنوعة نسبة استهلاك الوقود تبلغ حوالي 17.9 كيلو متر لكل لتر.

المصابيح الأمامية الموجودة بالسيارة مصنعة من تقنية الليد التي تضيء بكافة الطرق أمام السائق.

ذات مقاس عجلات يبلغ حوالي 14 أنش، وشاشة تعمل بتقنية اللمس للقيام بعرض الإعدادات وبمقاس 3.8 بوصة.

تحتوي على شاشة أخرى بمقاس 7.0 بوصة، وتعمل بنظام صوتي مزود في السيارة من النوع الراقي وجودة عالية للصوت ومكون من 6 سماعات.

مزودة بكاميرا خلفية خارجية توضح رؤية السيارة بزاوية تبلغ 360 درجة مئوية.

السيارة يوجد بها كافة وسائل الأمن والسلامة منها 4 وسائد هوائية، ونظام انذار للسائق عند العودة للخلف.

متابعة دورية للهواء داخل إطارات السيارة، تمكنك من التحكم بثبات سرعة السيارة بطريقة إلكترونية.

توفر لك خاصية التحكم اليدوي بدرجات الحرارة الموجودة في السيارة.

الكشف للنقطة العمياء، والقيام بالتحكم في تشغيل السيارة عن بعد والدخول الذكي لها.

كما أنها تتيح لك التحكم بصوت وقوة السيارة، وتحتوي على حساسات للركن بالأمام والخلف.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد، والباب الخلفي للسيارة يوجد به نوافذ كهربائية.

في الداخل مزودة بحوامل للأكواب بجانب الركاب، والاتصال بشكل مباشر بشبكة الواي فاي. عمر شويل - جدة اشتري سيارات الآن..عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس lX 2022 ب 900 ريال احصل على من الجبر لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات عاليه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتري سيارات الآن..عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس lX 2022 ب 900 ريال احصل على من الجبر لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات عاليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.