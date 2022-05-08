أفخم السيارة الصينية... سيارة هونشي 2022 بمميزات ومواصفات رائعه وبسعر فوق الخيال

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سيارة هونشي 2022 بمميزات ومواصفات رائعه، تعد سيارة هونشي 2022 واحدة من أفضل أنواع السيارات التي يتم تقديمها في الفترة الأخيرة بسوق السيارات السعودية قد نالت على شهرة واسعة وشعبية كبيرة في الأسواق العربية وليس فقط المملكة العربية السعودية منذ أن تم إصدارها بأواخر العام الجاري 2021، وعلى الرغم من أن السيارة الصينية المنشأ إلا أنها قد نالت على شهرة واسعة أنها مزودة بأحدث الإمكانيات التي تتمكن عن طريقها التفوق والتغلب على السيارات المنافسة لها في الوقت الحالي لنفس الفئة. سيارة هونشي 2022 بمميزات ومواصفات رائعه من أهم ما تشتهر به سيارة هونشي الحديثة 2022 أنها تقوم بتقديم أداء أكثر من ممتاز للسير على الطرق الوعرة والسريعة.

سيارة هونشي تتمتع بمواصفات هائلة وتجهيزات متطورة وحديثة مما جعلها تسبق العديد من السيارات الأخرى.

والتي قد ظهرت بالعام الجديد، وهي أيضاً تكون عبارة عن سيارة ضخمة يوجد بها تصميم متميز.

مقاس جنوط للعجلات الرياضية تبلغ حوالي 20 إنش.

يبلغ طول السيارة نحو 5.035 مللي متر وذات ارتفاع يبلغ نحو 1,778 مللي متر.

كما أن يبلغ عرض السيارة نحو 1989 مللي متر وطول عجلة إطارات السيارات نحو 3.008 مللي متر.

سعة محرك السيارة يبلغ نحو 3000 سي سي ومكون بسعة 6 سلندر.

وينتج عنها أقوى قوة حصانية تبلغ حوالي 335 حصان، وذات عزم دوران يبلغ 445 نيوتن لكل متر.

سيارة هونشي 2022 مزودة بناقل حركة أتوماتيك يعمل بشكل إلكتروني يعمل بنحو 8 سرعات.

المحرك الموجود بالسيارة هونشى يعمل من خلال البنزين ويبلغ سعة الاستهلاك له نحو 12.3 كيلو متر للتر الواحد. مزايا سيارة هونشي 2022 سيارة هونشي 2022 تتمكن من السير بكل سهولة على الطرق الصعب بثبات كبير، وسقف السيارة يوجد به قضبان.

هونشي 2022 تتمكن من السير بكل سهولة على الطرق الصعب بثبات كبير، وسقف السيارة يوجد به قضبان. يتوفر بالسيارة مصابيح تقبل العمل بتقنية الليد ومن الممكن رفع وتقليل الإضاءة على حسب الرغبة.

تحتوي سيارة هونشي 2022 على مرايا جانبية يتم بها التحكم بشكل كهربائي ويوجد بها انعطاف جانبي. سعر سيارة هونشي 2022 بسوق السيارات قد يبدأ سعر سيارة هونشي 2022 بسوق المملكة العربية السعودية نحو 273,900 ريال سعودي.

أما سعر سيارة H5 لاكشيرى ما يقارب عن 111 الف ريال سعودي عمر شويل - جدة أفخم السيارة الصينية... سيارة هونشي 2022 بمميزات ومواصفات رائعه وبسعر فوق الخيال - ثقفني

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