اقوي وافضل عروض الراجحي 2022 سيارات بدون رسوم إدارية وبدون مقدمات و بقسط شهري منخفض

عروض الراجحي 2022 سيارات بدون رسوم إدارية، بإمكانك الآن تمويل السيارات بنظام التأجير لفترة قد تصل لمدة خمس سنوات بقسط مرن مناسب مع الدخل الشهري للعملاء أفضل عروض السيارات بالمملكة العربية السعودية عن طريق مجموعة من الوكلاء المعتمدين بالمملكة العربية السعودية، حيث تقوم بعرض هذه المعارض والوكالات والمركبات بموديلات حديثة متنوعة وطرازات حديثة لعام 2021/ 2022، بدل من أنها لا تقوم بتطبيق أي رسوم، وهذا إلى جانب مميزات مصرف الراجحي التي تتوفر للعميل مع إمكانية تحويل الراتب أو القيام بعدم تحويله عن طريق أنظمة السداد المتنوعة بإمكانك اختيار ما هو مناسب لهم، وتمويل تأجير السيارات وهذا يكون من الحلول السريعة لكل من يرغب بالحصول على مركبة ولفترة محدودة، ومن الممكن طلب تمويل آخر، وتستطيع هذا المنتج من القيام بتغيير المركبة كل خمس سنوات بواحدة أخرى حديثة.

عروض الراجحي 2022 سيارات بدون رسوم إدارية

الوكلاء مشمولة بمعدل 0% رسوم إدارية من الراجحي

من بين الاتفاقات المتوفرة بالوقت الحالي بين الوكلاء ومصرف الراجحي يتوفر عروض تأجير السيارات بالتقسيط المرن وتتم على هذا النحو:ـ

شركة الوعلان توكيل هيونداي وجيلي.

وشركة الناغي توكيل سيارات هيونداي فورد وكذلك شيري نيسان.

شركة المجدوعي هيونداي.

مجموعة تأجير السيارات للدفع الرباعي.

شركة التسويق والتوزيع الأهلية هافال.

شركة سنابل الحديثة لماركات مختلفة.

عروض الراجحي للسيارات 1443

من أهم مميزات عروض سيارات بتحويل الراتب الآتي:ـ

يتوفر تمويلات بدون رسوم ودون دفع مقدمات.

تبلغ الدفعة الأخيرة قد تصل حتى 50% ويتم سدادها على 36 شهر.

وتبلغ فترة السداد المرن نحو 60 شهر.

تبلغ النسبة المئوية السنوية للسيارة نحو 4.26% شاملة التأمين.

أما بالنسبة لعروض التمويل دون تحويل الراتب