نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار لا تعوض سيارات تويوتا مستعملة للبيع داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالمملكة، من خلال مقالنا على موقع ثقفني نقوم بإطلاعك على الكثير من أنواع سيارات تويوتا المستعملة والمعروضة للبيع بأسعار مخفضة لا تعوض، لتتمكن من إيجاد السيارة المناسبة حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين أو المقيمين عن سيارات مستعملة ومعروضة للبيع لشرائها والتنقل بها داخل المملكة، وأصبح الأمر سهل ومن الممكن البحث من خلال شبكات الإنترنت.

بأسعار لا تعوض سيارات تويوتا مستعملة بالمملكة

شركة تويوتا للسيارات هي شركة يابانية ويتم تجميع السيارات بتركيا، والشركة منذ بداية إنشائها وهي تقوم بطرح الكثير من السيارات بمواصفات مذهلة تمكنت من لفت نظر الجميع وجذب إعجابهم، وفيما يلي نعرض سيارات تويوتا مستعلمة للبيع بالسعودية بأرخص الأسعار.

للبيع تويوتا كورولا XLI 2014 نص فل سعودي

يوجد بمنطقة الرياض سيارة تويوتا كورولا XLI 2014 مستعملة للبيع، مواصفات السيارة.

عداد الممشي للسيارة 211 ألف كيلو متر.

أربعة سليندر.

نوع القير عادي.

لون السيارة الخارجي أبيض.

السيارة تعمل بالبنزين.

مقاعد مخمل.

وسائد هوائية أمامية.

مشغل اسطوانات CD.

مدخل USB.

كشافات ضباب امامية.

سعر السيارة 35 ألف ريال.

للاتصال 0590915116.

سيارة تويوتا كامري موديل 2006 مستعملة للبيع

معروض للبيع بمنطة الرياض داخل المملكة العربية سيارة تويوتا كامري موديل 2006 للبيع، ناقل حركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 239 ألف كيلو متر.

لون السيارة الخارجي أرزق.

نوع الدفع أو الجر القيادة.

وسائد هوائية.

قفل مركزي، مقود جلد.

كاميرا خلفية، مقابض الباب كروم.

لوح واقي موجود على عتبة السيارة

مقود كهربائي.

سعر السيارة 12 ألف ريال.

التواصل من خلال الواتساب على الرقم +966572159483.

تويوتا كامري موديل 2007 مستعملة للبيع

بمدينة الرياض داخل المملكة العربية السعودية معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2007، السيارة عداد الممشي بها 376 ألف كيلو متر.