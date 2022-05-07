نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ12 الف ريال: سيارات تويوتا مستعملة رخيصه في السعودية بحالات ممتازة كامري ولاند كروزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بـ12 الف ريال: سيارات تويوتا مستعملة رخيصه في السعودية إليكم أفضل سيارات تويوتا مستعملة في السعودية لعام 2022م، فالسوق السعودي كعادته يقوم بتقديم أفضل وأقوى السيارات سواء كانت مستعملة أو جديدة، كما أن سيارات تويوتا هي أكثر السيارات التي عليها إقبال كبير لأنها منتج ياباني يتميز بموثوقية عالية جدًا ويرغب في شرائها الكثير من الراغبين في شراء سيارة جديدة، والسيارات المستعملة لا يعني وجودها في سوق المستعمل أن بها عيوب حيث إنه يتوفر أفضل السيارات في سوق المستعمل وبأسعار مناسبة.

1. سيارة تويوتا لاند كروزر 2011

تتميز سيارات لاند كروزر بأنها من أكثر السيارات المميزة والعالية في الإمكانيات وأسعارها عالية ولكنها متوفرة بأسعار مناسبة في سوق المستعمل ومن بين مواصفاتها ما يلي:-

تم إصدار السيارة عام 2011م وتتكون من خمس أبواب.

يمكن للسيارة قطع 383 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.

يقترن الموتور بناقل حركة يدوي يتكون من عدة سرعات مختلفة.

تتوفر السيارة بسعر 50 ألف ريال سعودي ولونها الخارجي أبيض.

2. سيارة تويوتا لاند كروزر 2015

وكذلك سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2015م هي من أفضل سيارات تويوتا اليابانية التي تم تقديمها منذ عدة سنوات ومن بين مواصفاتها ما يلي:-

سعر السيارة في سوق المستعمل يصل إلى 150 ألف ريال سعودي.

يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 167 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بوقود البنزين.

لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من خمس أبواب.

ناقل الحركة أوتوماتيكي يتكون من عدة سرعات مختلفة.

3. سيارة تويوتا كامري 2016 SE 2.5L

كانت سيارات تويوتا كامري لها شعبية منذ وقت إصدار أول فئة لها ومن بين مواصفاتها ما يلي:-

في عام 2016م تم إصدار السيارة وسعرها في سوق المستعمل 20 ألف ريال سعودي.

تحتوي السيارة على أربع أبواب ولونها الخارجي أبيض لامع.

عدد الكيلو مترات التي يمكنها قطعها 78 ألف كيلو متر مسافة بنوع الوقود البنزين.

نوع ناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا.

4. سيارة تويوتا كامري 2006

بالرغم من مرور فترة طويلة على إصدار السيارة إلا أنها لا تزال تتمتع بشعبية واسعة ومظهرها الخارجي مناسب للكثير من الفئات وتتميز بكل مما يلي:-